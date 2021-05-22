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    Події в Україні

    Порносайт, посилання на який знайшли у підручнику з української мови, заблокували

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    Некоректне посилання можна знайти на 189 сторінці під текстом про шкільну форму. - Порносайт, посилання на який знайшли у підручнику з української мови, заблокували
    Некоректне посилання можна знайти на 189 сторінці під текстом про шкільну форму.
    Фото: з відкритих джерел

    Осіб, які вирішили нанести публічну шкоду українській освіті, поліція продовжує шукати

    Правоохоронці заблокували порносайт, посилання на який знайшли у підручнику з української мови для учнів 10 класу. Про це повідомив автор книжки Олександр Авраменко на своїй сторінці у Facebook.

    «Друзі, проблему з посиланням на порносайт вирішено: його вже заблоковано. Висловлюю вдячність заступникові міністра внутрішніх справ Антонові Геращенку», – написав Авраменко.

    Своєю чергою, Геращенко у Facebook повідомив, що осіб, які вирішили нанести публічну шкоду українській освіті, поліція продовжує шукати.

    «Вони заволоділи web-доменом на який було посилання в посібнику авторства Олександра Авраменка, і навмисно, заради хайпу та скандалу, розмістили за цим посиланням порносайт. Після цього в соціальних мережах була розгорнута добре спланована кампанія по дискредитації Олександра та в його особі всієї української шкільної освіти», – написав Геращенко.

    Нагадаємо, у підручнику з української мови для 10 класу авторства відомого мовознавця Олександра Авраменка знайшли посилання на сайт з порнографією.

    Крім того, після ліквідації більшості старих районів у країні стали вакантними десятки доменних адрес колишніх районних рад та адміністрацій, деякі з яких отримали нових власників та почали використовуватись у протиправних цілях. Зокрема на сайті ліквідованої внаслідок перерайонування Чигиринської РДА зʼявилася реклама наймасштабнішого російського даркнет-ринку з торгівлі наркотиками Hydra.

    Теги: Facebook реклама
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    Порносайт, посилання на який знайшли у підручнику з української мови, заблокували