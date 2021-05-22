Порносайт, посилання на який знайшли у підручнику з української мови, заблокували

Некоректне посилання можна знайти на 189 сторінці під текстом про шкільну форму.

Некоректне посилання можна знайти на 189 сторінці під текстом про шкільну форму.

Осіб, які вирішили нанести публічну шкоду українській освіті, поліція продовжує шукати

Правоохоронці заблокували порносайт, посилання на який знайшли у підручнику з української мови для учнів 10 класу. Про це повідомив автор книжки Олександр Авраменко на своїй сторінці у Facebook.

«Друзі, проблему з посиланням на порносайт вирішено: його вже заблоковано. Висловлюю вдячність заступникові міністра внутрішніх справ Антонові Геращенку», – написав Авраменко.

Своєю чергою, Геращенко у Facebook повідомив, що осіб, які вирішили нанести публічну шкоду українській освіті, поліція продовжує шукати.

«Вони заволоділи web-доменом на який було посилання в посібнику авторства Олександра Авраменка, і навмисно, заради хайпу та скандалу, розмістили за цим посиланням порносайт. Після цього в соціальних мережах була розгорнута добре спланована кампанія по дискредитації Олександра та в його особі всієї української шкільної освіти», – написав Геращенко.

Нагадаємо, у підручнику з української мови для 10 класу авторства відомого мовознавця Олександра Авраменка знайшли посилання на сайт з порнографією.

Крім того, після ліквідації більшості старих районів у країні стали вакантними десятки доменних адрес колишніх районних рад та адміністрацій, деякі з яких отримали нових власників та почали використовуватись у протиправних цілях. Зокрема на сайті ліквідованої внаслідок перерайонування Чигиринської РДА зʼявилася реклама наймасштабнішого російського даркнет-ринку з торгівлі наркотиками Hydra.