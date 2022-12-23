Фінансував «ДНР» з Києва: власник донецьких ломбардів отримав підозру

Чоловік перереєстрував ломбарди за законодавством РФ та відкрив рахунки у підконтрольному окупантам місцевому банку

Працівники Державно бюро розслідувань спільно з Департаментом стратегічних розслідувань Нацполіції України повідомили про підозру власнику мережі ломбардів у Донецьку. Він після 2014 року виїхав до Києва, але продовжував дистанційно вести комерційну діяльність на тимчасово окупованій Росією території Донбасу. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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Зазначається, що зловмисник вирішив не закривати мережу ломбардів на тимчасово окупованій території, а навпаки – підтримував та розширював цей бізнес. Він перереєстрував ломбарди за російським законодавством та відкрив рахунки у підконтрольному терористам місцевому банку. Корпоративні права підозрюваний передав своїй матері – громадянці РФ.

«Жінка разом зі спільниками надавала кредити місцевому населенню під заставу майна, скуповувала золото та дорогоцінні вироби. Вона офіційно їх не обліковувала, але «поповнювала касу» так званого казначейства ДНР. Впродовж 2015-2018 років компанія підозрюваного сплатила податки та збори на суму понад 10 млн грн до бюджету терористичної організації», – йдеться в повідомленні.

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Чоловіку повідомлено про підозру у фінансуванні тероризму, тобто дій, вчинених з метою фінансового забезпечення терористичної організації, за попередньою змовою осіб (ч. 2 ст. 258-2 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Раніше повідомлялося, що підозру отримав римо-католицький священник, який заперечував злочини РФ у Бучі.