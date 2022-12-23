СБУ оголосила у міжнародний розшук росіянку, яка закликала ґвалтувати українок

Бикову оголошено у державний та міжнародний розшук

Санкція статті передбачає покарання до 12 років ув’язнення

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази щодо дружини російського загарбника, яка спонукала його до насильства над мирними жителями України. Зловмисницею виявилась громадянка РФ Ольга Биковська, яка проживає в окупованому Криму. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Після початку повномасштабного вторгнення вона закликала ґвалтувати українських жінок у тимчасово захоплених районах Херсонської області.

Саме з такою «пропозицією» фігурантка звернулася до свого чоловіка, який входив до складу окупаційного угруповання РФ на території південного регіону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У результаті слідчо-оперативних дій Служба безпеки перехопила цю телефонну розмову і задокументувала факт злочину.

На підставі зібраної доказової бази слідчі СБУ повідомили зловмисниці про підозру за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду. Фігурантку оголошено у державний та міжнародний розшук.

Санкція статті передбачає покарання до 12 років ув’язнення.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, триває 303-тя доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби противник завдав 6 ракетних та 6 авіаційних ударів, зокрема, по цивільних об’єктах в Харківській та Дніпропетровській областях. Також ворог здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.