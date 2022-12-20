В Австрії арештовано сина російського дипломата за підозрою у шпигунстві

Заарештований підтримував контакт із дипломатами та співробітниками розвідки різних країн

Сина російського дипломата з громадянством Греції було затримано спецназом міністерства внутрішніх справ Австрії на сході Відня. Управління державної безпеки підозрює його у шпигунстві на користь російської військової розвідки. Йому загрожує строк до п'яти років. Про це повідомляють австрійські ЗМІ, які ознайомилися зі звітом міністерства.

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39-річний грек із російським корінням був затриманий у квартирі у віддаленому районі Відня ще 24 березня. Його вважали особливо небезпечним підозрюваним, у затриманні брали участь дві групи спецназу. У його квартирі було знайдено детектор жучків і прихованих камер і саперний костюм, що забезпечує безпеку при розмінуванні, передає газета Kurier.

У Відні слідству вдалося виявити схованки для передачі інформації, якими міг користуватися підозрюваний. Поруч із ними виявлялися російські дипломати. У квітні Австрія вислала трьох співробітників російського посольства у Відні та одного працівника консульства у Зальцбурзі. Їх звинуватили тоді у роботі, несумісній зі статусом дипломата. Чи пов'язана висилка із затриманням наприкінці березня – невідомо.

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Підозрюваний міг дістати завдання зрозуміти, як Австрія відреагує на російське вторгнення в Україну, вважає звинувачення. Стверджується, що він їздив до Москви перед лютневим наступом Росії на Україну. За останні 4 роки він здійснив не менше 65 поїздок до Москви, Мінська та Тбілісі.

Заарештований підтримував контакт із дипломатами та співробітниками розвідки різних країн. Його батько теж може бути пов'язаний із ГРУ. Він працював під прикриттям посади російського дипломата у Німеччині та Австрії.

Відень відомий як центр міжнародного шпигунства, нагадує газета Kronen Zeitung. У місті може бути до 7 тис. співробітників іноземних розвідок, оцінюють в Управлінні держбезпеки.

В Австрії обвинувачений отримував соціальні виплати, повідомляє Express. Одночасно він купував нерухомість у Росії та Греції. Повідомляється, що затриманий міг проходити спеціальну військову підготовку у Росії. Він відмовився співпрацювати зі слідством. Підозрюваний не визнає пред'явлені йому звинувачення та відпущений до суду.