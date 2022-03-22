Прокуратура встановила особу окупанта, який зґвалтував жінку на Київщині

Прокурори у Київській області встановили особу окупанта, який ґвалтував жінку і вбив чоловіка у Броварському районі

У Броварському районі російські військові скоїли страшний злочин

Прокурори Київщини встановили особу військовослужбовця Російської Федерації, який вбив беззбройного чоловіка та неодноразово ґвалтував його дружину. Про це повідомила голова Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова.

«Перша підозра військовослужбовцю РФ за зґвалтування жінки на Київщині. До нас надходить оперативна інформація про статеві злочини російських військових на окупованих територіях та у «гарячих точках», – написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Генпрокурор повідомила, що злочин стався в одному із сіл Броварського району, де нелюд вдерся до приватного будинку та застрелив господаря. Після цього п‘яний окупант разом зі своїм співслужбовцем неодноразово ґвалтував дружину вбитого мирного мешканця, при цьому погрожуючи їй насильством та зброєю. Навіть погрожував її малолітній дитині, яка була разом з потерпілою.

За словами Венедіктової, військовослужбовцю РФ повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни. Його оголошено в розшук та до суду подано клопотання про затримання.

Раніше уже повідомлялося, що у населених пунктах Київської області російські окупанти масово знищують місцевих жителів, вдаючись до найжорстокіших методів. Вони вбивають, ґвалтують і грабують людей.