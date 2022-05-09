Обстріл Одеси. Генпрокуратура показала наслідки та розпочала розслідування

Будь-які військові об’єкти на даних територіях відсутні

За процесуального керівництва прокурорів Київської окружної прокуратури м. Одеси розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, вдень 8 травня 2022 року російські військові завдали ракетних ударів по прибережній зоні у Київському районі Одеси.

«Внаслідок обстрілу зруйновані та пошкодженні будівлі готельно-ресторанного комплексу. Також пошкоджень зазнав об’єкт комунальної інфраструктури. Жертв та постраждалих немає, під час обстрілу людей в комплексі не було», – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, Одеса 8 травня удруге за день опинилася під обстрілами. У місті пролунали щонайменше п’ять вибухів.

Пізніше начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко повідомив, що ракета потрапила в житловий будинок, унаслідок чого була поранена молода дівчина. Також у Болградському районі зруйнована підстанція, через що у шести населених пунктах немає світла. Пошкоджені цивільні об’єкти та об’єкти інфраструктури області.