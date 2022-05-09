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    Обстріл Одеси. Генпрокуратура показала наслідки та розпочала розслідування

    Російські військові завдали ракетних ударів по прибережній зоні Одеси - Обстріл Одеси. Генпрокуратура показала наслідки та розпочала розслідування
    Російські військові завдали ракетних ударів по прибережній зоні Одеси
    фото: Одеська обласна прокуратура

    Будь-які військові об’єкти на даних територіях відсутні

    За процесуального керівництва прокурорів Київської окружної прокуратури м. Одеси розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

    За даними слідства, вдень 8 травня 2022 року російські військові завдали ракетних ударів по прибережній зоні у Київському районі Одеси.

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    Обстріл Одеси. Генпрокуратура показала наслідки та розпочала розслідування
    Обстріл Одеси. Генпрокуратура показала наслідки та розпочала розслідування
    Обстріл Одеси. Генпрокуратура показала наслідки та розпочала розслідування
    Обстріл Одеси. Генпрокуратура показала наслідки та розпочала розслідування
    Обстріл Одеси. Генпрокуратура показала наслідки та розпочала розслідування
    Обстріл Одеси. Генпрокуратура показала наслідки та розпочала розслідування
    Обстріл Одеси. Генпрокуратура показала наслідки та розпочала розслідування
    Обстріл Одеси. Генпрокуратура показала наслідки та розпочала розслідування

    «Внаслідок обстрілу зруйновані та пошкодженні будівлі готельно-ресторанного комплексу. Також пошкоджень зазнав об’єкт комунальної інфраструктури. Жертв та постраждалих немає, під час обстрілу людей в комплексі не було», – зазначається у повідомленні.

    Нагадаємо, Одеса 8 травня удруге за день опинилася під обстрілами. У місті пролунали щонайменше п’ять вибухів.

    Пізніше начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко повідомив, що ракета потрапила в житловий будинок, унаслідок чого була поранена молода дівчина. Також у Болградському районі зруйнована підстанція, через що у шести населених пунктах немає світла. Пошкоджені цивільні об’єкти та об’єкти інфраструктури області.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Обстріл Одеси. Генпрокуратура показала наслідки та розпочала розслідування