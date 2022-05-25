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    Виділяв землю Медведчуку: Генпрокуратура оголосила підозру ексголові РДА

    Виділяв землю Медведчуку: Генпрокуратура оголосила підозру ексголові РДА
    фото: ГПУ

    На вилучене майно та земельні ділянки накладено арешт

    На Закарпатті ексголові Воловецької райдержадміністрації повідомлено про підозру у незаконному виділенні земель сім’ї народного депутата Віктора Медведчука, підозрюваного у держзраді.

    Як повідомляє Офіс генерального прокурора, за даними слідства, підозрюваний за попередньою змовою групою осіб у 2003 році безпідставно своїми розпорядженнями виключив з земель державного лісового фонду 122 га.

    «За даними слідства, підозрюваний за попередньою змовою групою осіб у 2003 році безпідставно своїми розпорядженнями виключив з земель державного лісового фонду 122 га. Ці землі вартістю 26,9 млн грн було передано в оренду суб’єктам господарювання, кінцевим бенефіціаром яких є дружина народного депутата України, який наразі є підозрюваним у держзраді», – йдеться у повідомленні.

    Вони використовувалися під розміщення оздоровчого комплексу.

    Під час обшуків у цих приміщеннях виявлено витвори мистецтва – понад 300 картин відомих художників, елітні транспортні засоби – Bentley, Maybach. На вилучене майно та земельні ділянки накладено арешт.

    Колишньому голові Воловецької райдержадміністрації Закарпатської області повідомлено про підозру у зловживанні владою або службовим становищем (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України).

    Раніше повідомлялося, що 12 квітня Зеленський повідомив, що СБУ затримала народного депутата, голову політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука.

    Нагадаємо, що 23 травня СБУ опублікувала відео, на якому Медведчук зачитує свідчення у цій справі проти п'ятого президента України Петра Порошенка.

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    Теги: росія Віктор Медведчук окупанти СБУ війна арешт Україна окупація #stoprussia
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    Виділяв землю Медведчуку: Генпрокуратура оголосила підозру ексголові РДА