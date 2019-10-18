Генпрокурор розповів, за якими епізодами Дубневичу планують оголосити підозру



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Проєкт повідомлення про підозру Ярославу Дубневичу вже лежить у генпрокурора на столі

Одна зі справ стосується розкрадання понад 93 мільйонів гривень через «Укрзалізницю»

Генеральна прокуратура готує повідомлення про підозру народному депутату Ярославу Дубневичу в двох справах.

Про це ввечері 17 жовтня сказав генпрокурор Руслан Рябошапка в ефірі програми «Право на владу» на каналі «1+1».

«Проєкт повідомлення про підозру зараз лежить у мене на столі і робота над ним іще завершується та аналізується. Йдеться про два епізоди. Перший - завідомо неправдиве декларування відомостей. Тобто порушення антикорупційного законодавства», - сказав Рябошапка.

Ще одна справа стосується корупції під час закупівель для підприємства «Укрзалізниці».

«Інший момент - це порушення законодавства під час здійснення державних закупівель. Це система «Укрзалізниці» і йдеться про використання службового становища для того, щоб через певні фірми-прокладки отримати неправомірну вигоду. Сума цієї вигоди становила понад 90 мільйонів гривень. Саме тому матеріали, які підготувало НАБУ разом із САП були подані мені. Я хотів би сказати, що вони тричі подавалися на розгляд Генеральної прокуратури до того. Але вони не проходили в парламенті», - зазначив генпрокур.

Як відомо, Руслан Рябошапка просить Верховну Раду дозволити притягнення до кримінальної відповідальності депутата парламенту Ярослава Дубневича (група «За майбутнє»).

Раніше керівник «Укрзалізниці» розказав, як компанія позбавляється впливу братів Дубневичів.