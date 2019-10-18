У Генпрокуратурі пояснили, чому могли затримати Кононенка



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Ігоря Кононенка у четвер ввечері тримали в аеропорту «Бориспіль» Фото: Главком

Генеральна прокуратура України до затримання Кононенка не має відношення

Затримання колишнього народного депутата України Ігоря Кононенка в аеропорту «Бориспіль» може бути пов'язане з припиненням спроби уникнути відповідальності, так як він фігурує в низці кримінальних справ.

Таку думку в ефірі програми «Право на владу» висловив генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.

«Генеральна прокуратура України до цього (затримання) не має відношення. Ми детально з'ясуємо, про що йде мова. Є публічна інформація, що є одне з кримінальних проваджень щодо цієї людини, і воно розслідується НАБУ», - сказав генпрокурор.

Також Рябошапка додав, що «є інші епізоди, які розслідуються в кримінальних провадженнях».

«Тому, можливо, щось могло бути пов'язано з розслідуванням цих кримінальних справ і з'ясуванням ймовірності зникнення народного депутата, щоб уникнути кримінальної відповідальності», - припустив генпрокурор.

Нагадаємо, колишнього народного депутата Ігоря Кононенка у четвер ввечері 40 хвилин тримали в аеропорту «Бориспіль» на вимогу Національного антикорупційного бюро.

За інформацією екснардепа Сергія Лещенка, Кононенка затримали у четвер ввечері на кордоні «у зв'язку з тим, що прізвище Кононенко згадується в контексті багатьох кримінальних проваджень».

Нагадаємо, у четвер також був затриманий колишній перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський при спробі залишити Україну.

У НАБУ зазначили, що експершого заступника секретаря РНБО затримано за підозрою у зловживанні службовим становищем (ч.2 ст. 364 КК України).

За інформацією Лещенка, Гладковський затриманий у справі закупівлі для потреб оборонної сфери автомобілів МАЗ, які перебрендувалися і проходили «викруткове збирання» в автомобілі Богдан.