ГПУ склала підозру слідчому РФ за «чеченську справу» проти Яценюка



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У вересні 2015 року глава Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін заявив, що Яценюк, Корчинський і Ярош у середині 1990-х років воювали проти Збройних сил РФ у Чечні

Слідчий Найманов підписав постанову про арешт за відсутності у матеріалах кримінальної справи будь-яких доказів, - Новіков

Генпрокуратура склала повідомлення про підозру слідчому Слідчого комітету РФ Артуру Найманову, який сфальсифікував, так звану, чеченську справу щодо екс-прем'єра України Арсенія Яценюка, представника організації «Братство» Дмитра Корчинського і народного депутата Дмитра Яроша. Про це заявив на прес-конференції у п’ятницю прокурор генпрокуратури Олександр Новіков, повідомляє кореспондент «Укрінформу».



«Сьогодні складено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу за незаконне притягнення до кримінальної відповідальності, поєднане з обвинуваченням у вчиненні тяжкого злочину з фальсифікації доказів, слідчого Слідчого комітету Російської Федерації Артура Найманова»,- сказав Новіков.



За його словами, під час досудового розслідування було встановлено, що слідчий Найманов за відсутності у матеріалах кримінальної справи будь-яких доказів причетності громадян України до кримінальних злочинів підписав постанови у 2016-17 роках про притягнення як обвинувачених Яценюка, Корчинського і Яроша за частиною 2 статті 207 Кримінального кодексу Російської Федерації.



Новіков зазначив, що обвинувачення проти зазначених осіб грунтувалися на матеріалах, які навіть за російським законодавством не могли бути покладені в основу обвинувачення. «Зокрема, на момент підписання підозр навіть вироком російського суду було встановлено, що дані докази були недопустимими», - наголосив прокурор.



За його словами, ГПУ найближчим часом відправить правове доручення до правоохоронних органів РФ з тим, щоб повідомити про підозру слідчому СК РФ Артуру Найманову.

Як відомо, у вересні 2015 року глава Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін заявивив, що Яценюк, Корчинський і Ярош у середині 1990-х років воювали проти Збройних сил РФ у Чечні.



Нагадаємо, у березні 2017 року Єсентукський міський суд Ставропольского краю РФ оголосив про заочний арешт Арсенія Яценюка за сфальшованою справою про нібито його участь в збройних сутичках, які проходили 1994-1995 роках в районі міста Грозний в Чечні та вбивство 30-ти російських військових. Обвинувачення проходило, зокрема, за статтями УК РФ «Участь в стійкій озброєній групі (банді) або в здійснюваних нею нападах» та «Умисне вбивство при обтяжуючих обставинах».



У рамках так званої «чеченської справи Яценюка» російські «слідчі» знайшли фотографію членів УНА-УНСО 1992 року в Придністров’ї, на якій начебто «змогли» ідентифікувати Арсенія Яценюка».



Росія звернулася до Інтерполу з проханням оголосити Арсенія Яценюка в міжнародний розшук з метою арешту та його подальшої екстрадиції до Росії. Інтерпол відмовив у клопотанні РФ як політично вмотивованому. Арсеній Яценюк подав позов проти Росії до Європейського суду з прав людини.