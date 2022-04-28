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    Кримінал

    Харківщина: поліція затримала інформаторку окупантів

    Жінку затримали та передали співробітникам СБУ - Харківщина: поліція затримала інформаторку окупантів
    Жінку затримали та передали співробітникам СБУ
    фото: поліція Харківської області

    Селянка передавала ворогу таємну інформацію

    У Харківській області правоохоронці затримали жінку, яка інформувала окупантів. Вона передавала ворогам таємну інформацію про позиції та пересування ЗСУ, повідомляє поліція Харківської області.

    За даними правоохоронців, 58-річна мешканка селища Васіщеве у період з 26 по 27 квітня надавала своєму братові координати розташування військової техніки ЗСУ та інформацію щодо її переміщення. Чоловік знаходиться на непідконтрольній Україні території та співпрацює з окупантами.

    Поліція відкрила кримінальну справу за ч. 3 ст. 114-2 ККУ. Жінку затримали в порядку ст. 208 та передали співробітникам СБУ.

    Напередодні у Житомирі силовики затримали колаборанта, який «зливав» секретні дані росіянам. Інформацію зрадник передавав рідному братові, який працює в прокуратурі РФ.

    Крім того СБУ затримала російських агентів, які вивідували інформацію про військові літаки.

    Правоохоронці також з'ясували, що священник Московської церкви «зливав» окупантам інформацію про військових на Луганщині. У телефоні було виявлено переписку з представниками незаконних збройних формувань, у якій цей громадянин передавав відомості щодо чисельності, дислокації, озброєння військових Збройних сил України.

    Теги: росія окупанти СБУ війна шпигун військові Харківщина Україна поліція окупація #stoprussia
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    Харківщина: поліція затримала інформаторку окупантів