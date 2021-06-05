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    На Донбасі виявили замаскований тайник із боєприпасами

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    Прикордонники знайшли схрон із боєприпасами - На Донбасі виявили замаскований тайник із боєприпасами
    Прикордонники знайшли схрон із боєприпасами
    Фото: ДПСУ

    Піротехніки ДСНС вилучили зі схованки дві міни, дві гранати, а також 1987 набоїв різних калібрів

    У Донецькій області, в селищі Ольгинка, прикордонники знайшли схрон із мінами, гранатами, патронами і вибухівкою. Про це повідомила пресслужба Донецького прикордонного загону у Facebook.

    За її даними, міжвідомча група прикордонників та співробітників СБУ в ході перевірки оперативної інформації оглянула покинутий будинок на околиці населеного пункту.

    Силовики виявили в ньому замаскований тайник зі зброєю. Піротехніки ДСНС вилучили зі схованки дві міни, дві гранати, а також 1987 набоїв різних калібрів та інші вибухонебезпечні предмети.

    Дані про знахідку передано в Нацполіцію. Встановлюються особи, причетні до злочину.

    До слова, 30 травня, до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС у Києві надійшло два повідомлення про виявлення громадянами боєприпасів часів Другої світової війни.

    Теги: прикордонники СБУ ДСНС Facebook
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    На Донбасі виявили замаскований тайник із боєприпасами