На Донбасі виявили замаскований тайник із боєприпасами
Піротехніки ДСНС вилучили зі схованки дві міни, дві гранати, а також 1987 набоїв різних калібрів
За її даними, міжвідомча група прикордонників та співробітників СБУ в ході перевірки оперативної інформації оглянула покинутий будинок на околиці населеного пункту.
Силовики виявили в ньому замаскований тайник зі зброєю. Піротехніки ДСНС вилучили зі схованки дві міни, дві гранати, а також 1987 набоїв різних калібрів та інші вибухонебезпечні предмети.
Дані про знахідку передано в Нацполіцію. Встановлюються особи, причетні до злочину.
До слова, 30 травня, до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС у Києві надійшло два повідомлення про виявлення громадянами боєприпасів часів Другої світової війни.