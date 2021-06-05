На Донбасі виявили замаскований тайник із боєприпасами

Піротехніки ДСНС вилучили зі схованки дві міни, дві гранати, а також 1987 набоїв різних калібрів

У Донецькій області, в селищі Ольгинка, прикордонники знайшли схрон із мінами, гранатами, патронами і вибухівкою. Про це повідомила пресслужба Донецького прикордонного загону у Facebook.

За її даними, міжвідомча група прикордонників та співробітників СБУ в ході перевірки оперативної інформації оглянула покинутий будинок на околиці населеного пункту.

Силовики виявили в ньому замаскований тайник зі зброєю. Піротехніки ДСНС вилучили зі схованки дві міни, дві гранати, а також 1987 набоїв різних калібрів та інші вибухонебезпечні предмети.

Дані про знахідку передано в Нацполіцію. Встановлюються особи, причетні до злочину.

До слова, 30 травня, до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС у Києві надійшло два повідомлення про виявлення громадянами боєприпасів часів Другої світової війни.