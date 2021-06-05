Збиття МАУ: Іран обіцяє родинам загиблих по $150 тисяч

Упродовж останніх двох днів тривав третій раунд перемовин між Україною та Іраном щодо збиття рейсу пасажирського літака Міжнародних авіаліній України

Іран отримав позови родичів 103 загиблих, частина з них — іноземні громадяни

Іранська делегація наприкінці перемовин з Україною щодо рейсу PS752 повідомила про свою готовність до виплати компенсацій родинам загиблих у катастрофі українців у розмірі 150 тисяч доларів. Про це повідомили в посольстві Ірану в Україні.

Упродовж останніх двох днів тривав третій раунд перемовин між Україною та Іраном щодо збиття рейсу пасажирського літака Міжнародних авіаліній України.

Обговорювали, як зазначається, широкий спектр питань, що стосувалися кримінальних проваджень, технічні питання тощо. Обговорювали й остаточний звіт Ірану щодо катастрофи.

Україна підтвердила юрисдикцію правоохоронних та судових органів Ірану в розслідуванні цієї справи. Також українська сторона заявила про готовність до наступного раунду перемовин. Натомість іранська сторона погодилася з умовою, що відповідатиме лише на ті з питань, що залишилися, і які не повторюватимуться.

Серед іншого було розв’язано питання щодо виплати компенсацій. Іран отримав позови родичів 103 загиблих, частина з них — іноземні громадяни. Країна готова забезпечити виплату компенсацій родинам загиблих українців.

«Іранська делегація повідомила про свою готовність до виплати компенсацій українським родинам загиблих у катастрофі в розмірі 150 тисяч доларів згідно з Постановою Уряду ІР Іран, та звернулася до української делегації з проханням сповістити цю інформацію рідним загиблих українців», — зазначив іранський посол Манучехр Мораді.

У МЗС України, коментуючи це, зазначили, що виплата компенсацій — важливий елемент досягнення справедливості щодо жертв трагедії та їхніх родин, але найголовніше — притягнення до відповідальності винних.

Нагадаємо, у травні суд Онтаріо визнав, що Іран здійснив теракт, атакувавши український літак в січні 2020 року. При цьому в Ірані таке рішення суду назвали безпідставним.

Також стало відомо, як Канада може покарати Іран за збитий український літак

У квітні цього року секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що відмова Ірану надати повний доступ до розслідування обставин збиття літака МАУ демонструє, що літак збили навмисно.

Раніше іранська влада визнала винним у збитті пасажирського літака під Тегераном військового, котрий випустив ракети.

Натомість у МЗС України розкритикували остаточний звіт Ірану щодо катастрофи літака МАУ в січні 2020 року. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звинуватив Іран у приховуванні справжніх причин збиття українського літака.

6 квітня 2021 року стало відомо, що в Ірані у справі про катастрофу літака Міжнародних авіаліній України під Тегераном висунули звинувачення 10 посадовим особам. Справи посадовців наразі розглядаються в судах. Військовий прокурор провінції Тегеран Голамаббас Торки повідомив, що суд зробить «необхідні висновки». Він не розкрив імена іранських посадовців.

Як відомо, 8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою був збитий літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців – двоє пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Також серед загиблих – громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

Раніше повідомлялось про те, що Україна розраховує впродовж п’яти років добитися від Ірану виплати компенсацій за знищення пасажирського літака.