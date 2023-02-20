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Генпрокурор Костін: Зґвалтування – це зброя Росії

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Генпрокурор Костін: Зґвалтування – це зброя Росії
фото з відкритих джерел

Сексуальне насильство фіксується скрізь, де перебували військові РФ

Генеральний прокурор України Андрій Костін у Мюнхені провів зустріч з депутаткою парламенту Великої Британії Алісією Кернс. Говорили про численні злочини, вчинені армією держави-агресора в Україні, в тому числі сексуальне насильство. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.

«Росія використовує сексуальне насильство як зброю війни — ми фіксуємо такі випадки скрізь, де перебували військові РФ», – заявив генпрокурор.

Разом з політикинею він обговорив шляхи притягнення злочинців до відповідальності та відшкодування збитків за рахунок держави-агресора.

Як повідомлялося раніше, від злочинів сексуального характеру на територіях, які були тимчасово окупованими рашистами, постраждали жінки, чоловіки, діти, літні люди віком від 4 до 85 років.

ООН ще минулого року зголосилася відправити в Україну експертів для розслідування сексуального насилля окупантів.

Нагадаємо, що минулого року Україна запустила інформаційну систему з даними про військові злочини російської армії в Україні. Проєкт отримав назву «Книга катів». 

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Теги: зґвалтування росія злочин окупація

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