«Не зовсім правильно розуміють». Прокурорка пояснила українцям, що таке сексуальне насильство 

Поліцейські та психологи у складі мобільних спецгруп виявляють факти сексуальних злочинів російських окупантів на деокупованих територіях

Від злочинів сексуального характеру на територіях, які були тимчасово окупованими рашистами, постраждали жінки, чоловіки, діти, літні люди. віком від 4 до 85 років. Про це розповіла прокурорка щодо ведення справ сексуального насильства Офісу Генерального прокурора України Ірина Діденко, пише LB.

Точних цифр постраждалих наразі немає, бо люди бояться розповідати про свої трагедії. Водночас сексуальне насильство в нашому суспільстві й досі не зовсім правильно розуміють з точки зору міжнародного гуманітарного права. Чомусь усі сприймають цей злочин лише як зґвалтування. А це не так.

«Сексуальне насильство – це і публічне оголення, тримання разом чоловіків і жінок, це огляд жінок не жінками, а чоловіками, це тортури геніталій і так далі. Це дуже багато різних видів. Тому не можна говорити про те, якої статі людей більше постраждало. Від сексуального насильства постраждали однаково всі категорії: жінки, чоловіки, діти. Щодо віку, то ми зафіксували такі злочини щодо людей від 4 до 85 років. На жаль, немає винятків, категорій і вікових особливостей. Люди всіх статей і різного віку постраждали від таких злочинів. І випадків, на жаль, дуже багато», – каже Діденко.

Скрізь, де стояли окупанти, виявляються злочини сексуального насильства. Надалі задокументовані випадки будуть основою для звернення до Міжнародного кримінального суду.

Під час роботи з жертвами сексуального насильства важливий правильний підхід. Постраждала особа сама обирає того, з ким хоче поговорити.

«Якщо людина ще не готова нам особисто розказати свою історію, щоб ми зафіксували її як злочин, розпочали досудове розслідування, то нічого страшного. Ми скеровуємо таких людей до інших психологів, громадських організацій, які також працюють на місцях, надаючи допомогу. Ми просто чекаємо на згоду людини. Якщо вона все одно не хоче говорити, то це теж не є проблемою. Ніхто не тисне, не наполягає. Наше завдання – це скоординувати постраждалих, більше допомогти їм», – каже прокурорка.

Нагадаємо, Слідчі та прокурори можуть приховувати ім'я та прізвища потерпілих у текстах оголошених підозр, які з’являються у відкритому доступі, а також іншу персональну інформацію, аби унеможливити ідентифікацію постраждалої від насильства особи. Буває, люди не хочуть, щоб навіть члени родини знали про такі факти з двох причин: бояться осуду або повернення військових РФ.

Нагадаємо, в ООН створять команду експертів для допомоги в розслідуванні сексуального насилля як зброї війни Росії в Україні.