В Україні створять «Книгу катів»: зберуть злочини рашистів

Зеленський анонсував запуск проєкту з даними про звірства армії Росії

Україна запускає інформаційну систему з даними про військові злочини російської армії в Україні. Проєкт отримав назву «Книга катів». Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 7 червня.

За його словами, інформаційну систему запустять вже наступного тижня.

«Книга катів» є однією з основ не тільки відповідальності безпосередніх виконавців військових злочинів – солдатів окупаційної армії, а й їхніх командирів. Тих, хто віддавав накази. Тих, хто зробив можливим все, що вони зробили в Україні. У Бучі, Маріуполі, у всіх наших містах, у всіх громадах, до яких дотягнулися», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, у Сенаті США розробляється законопроєкт, який дозволить американським судам розглядати справи про воєнні злочини, навіть якщо ані злочинці, ані жертви не є американцями.

Раніше Денісова повідомила про звірства рашистів на Харківщині.

Особливо багато випадків сексуального насилля українська влада зафіксувала у Київській області, зокрема, в Ірпіні та Бучі. Рашисти ловили людей на вулиці, катували, ґвалтували, а потім убивали.

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