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    Події в Україні

    В Україні створять «Книгу катів»: зберуть злочини рашистів

    Інформаційну систему запустять вже наступного тижня - В Україні створять «Книгу катів»: зберуть злочини рашистів
    Інформаційну систему запустять вже наступного тижня
    фото: Офіс президента

    Зеленський анонсував запуск проєкту з даними про звірства армії Росії

    Україна запускає інформаційну систему з даними про військові злочини російської армії в Україні. Проєкт отримав назву «Книга катів». Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 7 червня.

    За його словами, інформаційну систему запустять вже наступного тижня.

    «Книга катів» є однією з основ не тільки відповідальності безпосередніх виконавців військових злочинів – солдатів окупаційної армії, а й їхніх командирів. Тих, хто віддавав накази. Тих, хто зробив можливим все, що вони зробили в Україні. У Бучі, Маріуполі, у всіх наших містах, у всіх громадах, до яких дотягнулися», – сказав Зеленський.

    Нагадаємо, у Сенаті США розробляється законопроєкт, який дозволить американським судам розглядати справи про воєнні злочини, навіть якщо ані злочинці, ані жертви не є американцями.

    Раніше Денісова повідомила про звірства рашистів на Харківщині.

    Особливо багато випадків сексуального насилля українська влада зафіксувала у Київській області, зокрема, в Ірпіні та Бучі. Рашисти ловили людей на вулиці, катували, ґвалтували, а потім убивали.

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    Теги: росія окупанти війна військові Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    В Україні створять «Книгу катів»: зберуть злочини рашистів