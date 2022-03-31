«Исход событий предрешен». Ворожа ботоферма розсилала заклики українським силовикам

Обладнання ботоферми було розміщене на Дніпропетровщині

Спецслужби РФ намагалися провести спеціальну інформаційну операцію і розхитати морально-психологічний стан українських силовиків

Служба безпеки України викрила нову ворожу ботоферму у Харкові. Вона працювала виключно по українських військових і співробітниках правоохоронних відомств через розсилку смс-повідомлень. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Таким чином спецслужби РФ намагалися провести спеціальну інформаційну операцію і розхитати морально-психологічний стан українських силовиків. Зокрема, ворог розсилав повідомлення із пропозиціями здатися та перейти на бік окупантів.

«Исход событий предрешен! Будьте благоразумны и откажитесь от поддержки национализма и дискредитировавших себя руководителей страны, уже сбежавших из столицы!!!» – говорилося у брехливих смс.

Ботоферму досить швидко виявили та знешкодили кіберфахівці СБУ. За час своєї недовгої роботи через цей канал ворог відправив близько 5 тис. смс-повідомлень.

Все обладнання було розміщене на Дніпропетровщині, але дистанційно керувалося з РФ.

Власник помешкання зізнається, що навіть не здогадувався про свою роль у «спецоперації» ворога. Він повинен був лише підключити обладнання до інтернету та завантажувати сім-картки операторів мобільного зв'язку. Його «роботу» російські спецслужби оцінили у $2 тис. щомісяця.

Наразі вся техніка вилучена, а з усіма причетними СБУ проводить відповідні заходи.

Як повідомлялося, від початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну Служба безпеки України ліквідувала п’ять ворожих ботоферм потужністю понад 100 тис. фейкових акаунтів. Ботоферми діяли на території Харкова, Черкас, Тернополя, Полтави і Закарпаття.

Також у Вінниці викрили ботоферму, які використовувалися в інтересах ворога для поширення неправдивої інформації в українському сегменті.