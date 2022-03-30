У Вінниці викрито ботоферму, яка працювала на користь Росії (фото)
Триває досудове розслідування
У Вінниці викрили ботоферму, які займалися масовою реєстрацією та веденням облікових засобів у популярних соціальних мережах. «Боти» працювали на користь Росії. Про це повідомляють у Службі безпеки України у Вінницькій області.
«Штучно створені підконтрольні «боти» використовувалися в інтересах ворога для поширення неправдивої інформації в українському сегменті. Вони провокували паніку та поширювали ворожу інформацію задля дестабілізації суспільно-політичної обстановки в Україні», – йдеться у повідомленні.
У зловмисників вилучили:
- GSM-шлюзи (GoIP);
- маршрутизатори;
- SIM-картки і засоби зв’язку;
- комп’ютерне та інше обладнання, що використовувалася у злочинній діяльності.
Триває досудове розслідування. Подібні ботоферми викрили й у Харкові, Черкасах, Тернополі, Полтаві та Закарпатті.