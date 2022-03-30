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    У Вінниці викрито ботоферму, яка працювала на користь Росії (фото)

    У Вінниці викрито ботоферму, яка працювала на користь Росії (фото)
    фото: Управління СБ України у Вінницькій області

    Триває досудове розслідування

    У Вінниці викрили ботоферму, які займалися масовою реєстрацією та веденням облікових засобів у популярних соціальних мережах. «Боти» працювали на користь Росії. Про це повідомляють у Службі безпеки України у Вінницькій області.

    «Штучно створені підконтрольні «боти» використовувалися в інтересах ворога для поширення неправдивої інформації в українському сегменті. Вони провокували паніку та поширювали ворожу інформацію задля дестабілізації суспільно-політичної обстановки в Україні», йдеться у повідомленні.

    У зловмисників вилучили:

    • GSM-шлюзи (GoIP);
    • маршрутизатори;
    • SIM-картки і засоби зв’язку;
    • комп’ютерне та інше обладнання, що використовувалася у злочинній діяльності.

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    У Вінниці викрито ботоферму, яка працювала на користь Росії (фото)
    У Вінниці викрито ботоферму, яка працювала на користь Росії (фото)
    фото: Управління СБ України у Вінницькій області

    Триває досудове розслідування. Подібні ботоферми викрили й у Харкові, Черкасах, Тернополі, Полтаві та Закарпатті.

    Теги: росія окупанти війна Вінниця Україна окупація #stoprussia
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    У Вінниці викрито ботоферму, яка працювала на користь Росії (фото)