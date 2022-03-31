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    Родичі загиблих окупантів почали подавати до суду на командирів частин

    Росія у більшості випадків не забирає своїх загиблих військових - Родичі загиблих окупантів почали подавати до суду на командирів частин
    Росія у більшості випадків не забирає своїх загиблих військових

    За даними Генштабу ЗСУ, від початку війни в Україні загинули близько 17,5 тис. російських військових

    У Росії розпочалась практика подання до судових установ заяв на військове керівництво родичами загиблих у війні з Україною російських військовослужбовців. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 31 березня.

    Зокрема, зафіксовано подібний випадок подачі до суду на командира у 752-му мотострілецькому полку зі складу 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного воєнного округу.

    Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські окупанти втратили близько 17,5 тис. військовослужбовців.

    Повідомлялося, що 28 березня в пункті постійної дислокації 83-ї окремої десантно-штурмової бригади російських окупаційних військ пройшла церемонія прощання з загиблими військовослужбовцями. Їх число орієнтовно складає 200 осіб.

    До слова, на Сумщині російський танк затонув разом із екіпажем.

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    Теги: росія окупанти суд війна Україна окупація #stoprussia
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    Родичі загиблих окупантів почали подавати до суду на командирів частин