СБУ ліквідувала п’ять ботоферм, що поширювали російську пропаганду
«Армія ботів» виправдовувала та нав'язувала російську агресію та ідеологію
Від початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну Служба безпеки України ліквідувала п’ять ворожих ботоферм потужністю понад 100 тис. фейкових акантів. Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Ботоферми діяли на території Харкова, Черкас, Тернополя, Полтави і Закарпаття.
Фейкові акаунти були створені у різних соцмережах, включно з тими, які наразі є забороненими в Україні.
Через цю «армію ботів» поширювалися фейки про війну РФ в Україні, відбувалося масоване нав’язування та виправдання російської агресії та ідеології.
Таким чином ворог намагався інспірувати панічні настрої серед українських громадян і дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в різних регіонах.
Під час обшуків правоохоронці виявили:
- понад 100 комплектів GSM-шлюзів
- майже 10 тис. сім-карток різних мобільних операторів, які використовували для маскування злочинної діяльності
- ноутбуки та комп’ютерне обладнання з доказами незаконних дій
- чорнову бухгалтерію
За даними фактами СБУ уже розпочала кримінальне провадження і проводить усі заходи, необхідні для притягнення винних до відповідальності.
Злочин кваліфікується за ст.110 Кримінального кодексу (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) і карається позбавленням волі строком до 15 років.
Нагадаємо, в Україні створено бот-рятівник від фейкових новин, неперевіреної інформації, відвертої брехні, пропаганди РФ.