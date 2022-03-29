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    Кримінал

    СБУ ліквідувала п’ять ботоферм, що поширювали російську пропаганду

    СБУ ліквідувала&nbsp;ботоферми потужністю понад 100 тис. фейкових акантів - СБУ ліквідувала п’ять ботоферм, що поширювали російську пропаганду
    СБУ ліквідувала ботоферми потужністю понад 100 тис. фейкових акантів

    «Армія ботів» виправдовувала та нав'язувала російську агресію та ідеологію

    Від початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну Служба безпеки України ліквідувала п’ять ворожих ботоферм потужністю понад 100 тис. фейкових акантів. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    Ботоферми діяли на території Харкова, Черкас, Тернополя, Полтави і Закарпаття.

    Фейкові акаунти були створені у різних соцмережах, включно з тими, які наразі є забороненими в Україні.

    Через цю «армію ботів» поширювалися фейки про війну РФ в Україні, відбувалося масоване нав’язування та виправдання російської агресії та ідеології.

    Таким чином ворог намагався інспірувати панічні настрої серед українських громадян і дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в різних регіонах.

    Під час обшуків правоохоронці виявили:

    • понад 100 комплектів GSM-шлюзів
    • майже 10 тис. сім-карток різних мобільних операторів, які використовували для маскування злочинної діяльності
    • ноутбуки та комп’ютерне обладнання з доказами незаконних дій
    • чорнову бухгалтерію

    За даними фактами СБУ уже розпочала кримінальне провадження і проводить усі заходи, необхідні для притягнення винних до відповідальності.

    Злочин кваліфікується за ст.110 Кримінального кодексу (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) і карається позбавленням волі строком до 15 років.

    Нагадаємо, в Україні створено бот-рятівник від фейкових новин, неперевіреної інформації, відвертої брехні, пропаганди РФ.

    Теги: росія окупанти СБУ кримінал війна Україна окупація #stoprussia
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    СБУ ліквідувала п’ять ботоферм, що поширювали російську пропаганду