Окупанти обстріляли Лисичанськ і Сєвєродонецьк: двоє загиблих (фото)

У Луганській області тривають удари по містах

Три багатоповерхівки загорілися, там були мешканці

Російські окупанти обстріляли місто Сєвєродонецьк та Лисичанськ у Луганській області. Внаслідок цього дві людини загинули. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, ще зранку рятувальники знайшли тіло загиблого під завалами будинку в Лисичанську.

Також вдень під обстріл потрапили мікрорайони Сєвєродонецька. Зокрема, три багатоповерхівки охопило полум’ям, в деяких із них заблокувало людей.

Зазначається, що двох людей вдалося врятувати та один загинув.

Окрім того, ввечері окупанти вчергове відкрили вогонь по центральній частині Лисичанська та пошкодили будівлю комунальної служби.

«Упродовж дня рятувальники допомогли в підвезенні гуманітарної допомоги, евакуації людей та перевезенні трьох поранених жителів Новотошківського до лікарні», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Сєвєродонецьку через обстріли російськими загарбниками загорілася школа, а в Лисичанську – нафтове сховище.

Учора російські загарбники обстріляли з важкого озброєння житлові квартали Лисичанська на Луганщині.

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