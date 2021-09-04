Із зали суду забрала «швидка». В Полтаві обрали запобіжний захід депутату міськради

Євгена Диканя напередодні затримали та повідомили про підозру у отриманні неправомірної вигоди

Два місяці тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 681 тисячі гривень. Такий запобіжний захід призначили депутату Полтавської міськради від «За майбутнє» Євгену Диканю, якого затримали та повідомили про підозру у отриманні неправомірної вигоди. Рішення 4 вересня ухвалив суддя Октябрського райсуду Полтави, повідомляє «Суспільне».

Про два місяці тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі трьох мільйонів гривень для Євгена Диканя клопотав прокурор Юрій Осюк. За його словами, є ризики, що підозрюваний буде переховуватися за кордоном та впливати на свідків або продовжить вчиняти правопорушення, які сприятимуть збагаченню.

У Полтаві обрали запобіжний захід депутату міської ради Євгену Диканю. Фото: suspilne.media

Євген Дикань та його захисники Сергій Книш та В'ячеслав Делія заперечували проти цього, натомість просили не задовольняти клопотання прокурора і взяти підозрюваного на поруки. Сам депутат у залі суду повідомив, що справа проти нього «замовлена»:

«Вони хочуть розвалити коаліцію і зняти Олександра Федоровича (Мамай Олександр Федорович – міський голова Полтавської громади, – ред). Я ще раз повторюю: ніхто не зможе нам говорити, що нам робити. Мені після сесії останньої довелося зустрічатися з нашими депутатами, і мені говорили, і переказували, що в будь-якому випадку мене закриють. Зараз вони це і роблять. Повністю сфальсифікована справа. Це все було замовлено та зроблено. Я знав про це ще за 2 тижні до того, як я від’їздив. Мені говорили, що я всім заважаю. І мене закриють», – повідомив у суді підозрюваний Євген Дикань.

На запитання, чи будуть платити заставу, адвокат Диканя В’ячеслав Делія сказав, що спочатку треба з’ясувати, що зі здоров‘ям підозрюваного. Оскільки після закінчення судового засідання підозрюваному стало зле, його забрала «швидка».

Нагадаємо, 2 вересня співробітники СБУ прийшли з обшуками до Полтавської міської ради. ЗМІ повідомили, правоохоронці затримали голову фракції «За майбутнє» у Полтавській міськраді Євгена Диканя.

Правоохоронці вважають, що депутат разом із посадовцем одного з управлінь Полтавської міської ради вимагали хабарі за видачу дозвільних документів на будівництво та благоустрій. Тим, хто відмовлявся, вони погрожували створенням перешкод у веденні бізнесу.