В «Європейській солідарності» підтримують направлення законопроєкту про олігархів до Венеційської комісії

Гончаренко упевнений, що закон про олігархів стане владі у нагоді, щоб зачистити медіапростір під свої потреби

Олексій Гончаренко наголошує на загрозах, які виникають в наслідок прийняття законопроєкту про олігархів

На думку народного депутата Олексія Гончаренка, «замість того, щоб реально боротися з олігархами, Зеленський вирішив прямо порушити Конституцію та кошмарити медіа». Про це він заявив на своїй сторінці в Facebook.

«Є такий законопроєкт президента #5599. І ось там під начебто правильними речами, приховується банальне порушення Конституції. Це стосується наділення президента та РНБО новими непередбаченими раніше повноваженнями, обмеження прав людини залежно від майнового стану, опосередковане введення цензури в медіа. Пропонується, щоб рішення про визнання особи олігархом приймалося Радою національної безпеки і оборони України на підставі подання Кабінету Міністрів, члена РНБО, Національного банку, Служби безпеки або Антимонопольного комітету України. При цьому хто конкретно підпадає під нове досить розмите визначення – досі незрозуміло. Виходить, що навіть звичайні бізнесмени у небезпеці, це факт. Всі експерти сходяться у думці, що у законопроєкті Зеленського терміни наче у юридичному тумані. І це вже зараз тримає всі галузі у страху та напруженні, адже хто сьогодні олігарх будуть вирішувати конкретні люди ледве не за своїм бажанням», – застерігає нардеп.

Гончаренко наголошує на загрозах, які виникають в наслідок прийняття законопроєкту про олігархів, для вільної роботи засобів масової інформації.

«Особливо тут дісталося сфері медіа, яку вочевидь будуть жорстко цензурувати. Цей закон стане владі у нагоді, щоб зачистити медіапростір під свої потреби, тиснути на бізнес, шантажувати ЗМІ та диктувати свої умови, але наразі це все красиво прикривається гучною боротьбою з найболючішою проблемою українського суспільства. Щоб зняти всі питання, я впевнений, що цей закон необхідно направити на перевірку до Венеціанської комісії. Диктатура та порушення прав людини – це не те, що підсилить Україну. Шкода, що Зеленський так не думає», – впевнений він.

3 серпня агентство «Інтерфакс-Україна» оприлюднило інформацію про те, що уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до спікера парламенту Дмитра Разумкова з офіційним листом, в якому наголошує на невідповідності Конституції України законопроєкту №5599 «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» та просить скерувати його до Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанська комісія).