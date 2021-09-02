СБУ прийшла з обшуками до Полтавської міськради, є затримані

Офіційну причину обшуків у Полтаві СБУ поки не повідомляла

Наразі відомо про затримання низки посадовців та слідчі дії у кабінеті головного архітектора міста

Співробітники СБУ сьогодні прийшли з обшуками до Полтавської міської ради. Наразі відомо про затримання низки посадовців та слідчі дії у кабінеті головного архітектора міста Миколи Шевельова. Про це пише місцеве видання Полтавщина.

За попередньою інформацією, правоохоронці затримали голову фракції «За майбутнє» у Полтавській міськраді Євгена Диканя. Також відомо про низку інших посадових осіб, які також фігурують у справі.а Олександра Мамая.

Дикань, зі свого боку, не знає причини обшуків, однак, як зазначає видання, це пов’язано з тим, що посадовець, нібито, вимагав хабар у підприємця за видачу необхідних дозвільних документів з питань містобудування та архітектури.