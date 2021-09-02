  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
рус
    Кримінал

    Обшуки у Полтаві: СБУ затримала чиновника міськради та депутата

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    За даними ЗМІ, затриманий&nbsp;&ndash; Євген Дикань - Обшуки у Полтаві: СБУ затримала чиновника міськради та депутата
    За даними ЗМІ, затриманий  Євген Дикань
    Фото: СБУ

    Правоохоронці вважають, що посадовець та депутат вимагали хабарі за видачу дозвільних документів на будівництво

    Служба безпеки України затримала посадовця одного з управлінь Полтавської міської ради, а також місцевого депутата. Їх підозрюють в організації схеми поборів з місцевих підприємців. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    Правоохоронці вважають, що посадовець та депутат вимагали хабарі за видачу дозвільних документів на будівництво та благоустрій. Тим, хто відмовлявся, вони погрожували створенням перешкод у веденні бізнесу.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Обшуки у Полтаві: СБУ затримала чиновника міськради та депутата
    Обшуки у Полтаві: СБУ затримала чиновника міськради та депутата
    Обшуки у Полтаві: СБУ затримала чиновника міськради та депутата

    «Вартість таких дозвільних документів для одного із місцевих підприємців зловмисники оцінили в 5 тисяч доларів. Оперативники СБУ затримали депутата відповідно до ст. 208 КПК України під час отримання другого траншу платежу», – розповіли в СБУ.

    Затримання проводилося в рамках відкритої кримінальної справи. Посадовцю та депутату найближчим часом планується оголосити про підозру.

    Нагадаємо, 2 вересня співробітники СБУ прийшли з обшуками до Полтавської міської ради. ЗМІ повідомили, правоохоронці затримали голову фракції «За майбутнє» у Полтавській міськраді Євгена Диканя.

    Слідчі дії тривають у кабінеті міського голови Олександра Мамая та начальника управління з питань містобудування та архітектури Полтавської громади Миколи Шевельова.

    ЗМІ повідомили, що приблизно о 16:30 голову фракції «За майбутнє» у Полтавській міськраді Євгена Диканя у супроводі правоохоронців вивели з будівлі міськради. Слідчі дії проводять на задньому подвір'ї міськради, обшукують машину Диканя.

    Також повідомляється, що паралельно слідчі дії тривають у ресторані «Болоньєта Траторія», який належить Євгену Диканю.


    Теги: Полтава обшук СБУ депутат корупція в Україні місцева влада За майбутнє
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Обшуки у Полтаві: СБУ затримала чиновника міськради та депутата