Обшуки у Полтаві: СБУ затримала чиновника міськради та депутата

Правоохоронці вважають, що посадовець та депутат вимагали хабарі за видачу дозвільних документів на будівництво

Служба безпеки України затримала посадовця одного з управлінь Полтавської міської ради, а також місцевого депутата. Їх підозрюють в організації схеми поборів з місцевих підприємців. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Правоохоронці вважають, що посадовець та депутат вимагали хабарі за видачу дозвільних документів на будівництво та благоустрій. Тим, хто відмовлявся, вони погрожували створенням перешкод у веденні бізнесу.

«Вартість таких дозвільних документів для одного із місцевих підприємців зловмисники оцінили в 5 тисяч доларів. Оперативники СБУ затримали депутата відповідно до ст. 208 КПК України під час отримання другого траншу платежу», – розповіли в СБУ.

Затримання проводилося в рамках відкритої кримінальної справи. Посадовцю та депутату найближчим часом планується оголосити про підозру.

Нагадаємо, 2 вересня співробітники СБУ прийшли з обшуками до Полтавської міської ради. ЗМІ повідомили, правоохоронці затримали голову фракції «За майбутнє» у Полтавській міськраді Євгена Диканя.

Слідчі дії тривають у кабінеті міського голови Олександра Мамая та начальника управління з питань містобудування та архітектури Полтавської громади Миколи Шевельова.

ЗМІ повідомили, що приблизно о 16:30 голову фракції «За майбутнє» у Полтавській міськраді Євгена Диканя у супроводі правоохоронців вивели з будівлі міськради. Слідчі дії проводять на задньому подвір'ї міськради, обшукують машину Диканя.

Також повідомляється, що паралельно слідчі дії тривають у ресторані «Болоньєта Траторія», який належить Євгену Диканю.



