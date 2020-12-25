Катастрофа Іл-76: Верховний суд зупинив вирок генерал-майору Назарову

Віктор Назаров отримав сім років в'язниці у справі катастрофи літака Іл-76

Сторона Назарова подала касаційну скаргу

Верховний суд України зупинив виконання вироку генерал-майору Віктору Назарову, засудженому до семи років тюрми через службове недбальство щодо катастрофи літака Іл-76 і загибелі військових під Луганськом.

Про це у коментарі «Радіо Свобода» заявив адвокат Назарова Михайло Турик.

За його словами, сторона Назарова внесла касаційну скаргу.

Скарга до Касаційного кримінального суду надійшла 21 грудня, а 23 грудня суд зупинив виконання рішення першої та другої інстанцій і вирішив витребувати справу.

Нагадаємо, 11 грудня Дніпровський апеляційний суд залишив без змін вирок генералу Віктору Назарову, якого визнали винним у справі про катастрофу військового літака Іл-76 під Луганськом у 2014 році. Його скаргу залишили без задоволення

Сам Віктор Назаров не визнає своєї провини у службовій недбалості, що призвела до збиття літака Іл-76 і загибелі українських військових. Про це він заявив у своєму останньому слові на судовому засіданні 9 грудня.

Як відомо, Назаров отримав сім років в'язниці в цій справі. Йому залишили генеральське звання, а з Міністерства оборони стягнули по 500 тисяч гривень родинам загиблих військових.

Військовий літак збили в ніч на 14 червня 2014 року при посадці в аеропорту «Луганськ». Проросійські бойовики застосували ПЗРК «Ігла». На борту літака знаходилися 40 десантників і 9 членів екіпажу. У результаті катастрофи всі вони загинули.

Генерал-майор Віктор Назаров, який на момент трагедії був начальником Штабу антитерористичної операції, був визнаний винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбалому ставленні до служби, вчиненому в бойовій обстановці, що призвело до тяжких наслідків). Його засудили до 7 років позбавлення волі. Він подав апеляційну скаргу на це рішення.