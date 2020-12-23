Катастрофа Ан-26: суд обрав запобіжний захід командувачу Повітряних сил

Суд відмовив у задоволенні клопотання прокуратури про цілодобовий домашній арешт для Сергія Дроздова

Печерський суд Києва відпустив під особисте зобов'язання командувача Повітряних сил ЗСУ Сергія Дроздова у справі про катастрофу Ан-26, унаслідок якої загинули 26 військових.

Про це повідомляє hromadske.

Зазначається, що таким чином суд відмовив у задоволенні клопотання прокуратури про цілодобовий домашній арешт для Сергія Дроздова.

За даними слідства, Дроздов у 2018 році затвердив тимчасовий курс для льотчиків, де зазначалася можливість курсантам у двох вправах виконувати польоти конвеєром на літаках Ан-26. Однак усупереч процедурі це рішення не було затверджене заводом-виробником.

Окрім того, ввечері 22 грудня суд узяв під варту керівника польотів військової частини А-4104 у Чугуєві Олександра Жука за підозрою у порушенні підготовки та правил польотів, недбалості, що призвело до катастрофи літака Ан-26. За даними слідства, Жук дозволив польоти у порушення планової таблиці, а саме - у так званий конвеєрний спосіб. Це, на думку слідства, призвело до того, що екіпаж дізнався про відмову лівого двигуна вже в повітрі й не зміг оперативно владнати проблему.

Також 22 грудня Печерський суд Києва взяв під варту В'ячеслава Глазунова, командира військової частини А-4104 у Чугуєві. Його підозрюють у недбальстві та порушенні підготовки і правил польотів, що призвело до катастрофи літака Ан-26 та загибелі 26 військовослужбовців.

Причиною падіння Ан-26, за версією слідства, є сукупність помилкових рішень екіпажах літака і військової частини, а також керівного складу. Підозрюваним загрожує до 15 років в'язниці.

18 грудня у Державному бюро розслідувань повідомили про підозру командувачу Повітряних сил Сергію Дроздову у справі про катастрофу літака АН26 під Харковом.

На початку грудня генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що розслідування катастрофи літака Ан-26 в Чугуєві знаходиться на завершальному етапі. У справі вже допитали 81 свідка і провели понад 100 судових експертиз.

Зазначимо, «Укроборонпром» не знайшов порушень при ремонті літака Ан-26, який розбився у Чугуєві.

Літак Ан-26 ВПС України розбився увечері 25 вересня в Чугуєві, на його борту перебували офіцери та курсанти Харківського національного університету повітряних сил, загалом 27 осіб. Вижив тільки один курсант. Літак розбився під час посадки.