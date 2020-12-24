Збройні сили отримали відремонтований літак-розвідник

На авіаремонтному заводі Миколаєва відремонтували Су-24МР

Повітряні Сил ЗСУ отримали відремонтований на ДП «Миколаївський авіаремонтний завод «НАРП» літак-розвідник Су-24МР.

Про це повідомляє пресслужба ДК «Укроборонпром».

Фахівці підприємства здійснили середній ремонт літака, під час якого провели повну перевірку всіх його вузлів та агрегатів з подальшим відновленням чи повною їх заміною.

Після цього відремонтований Су-24МР успішно пройшов льотні випробування та був прийнятий українськими льотчиками.

«На сьогодні літак-розвідник перемістився до основного місця базування та вже посилив обороноздатність нашого війська», – повідомили у пресслужбі.

ЗСУ отримали відремонтований літак-розвідник Су-24МР. Відремонтований у грудні 2020 року літак-розвідник Су-24МР Фото: ДК «Укроборонпром»

У квітні 2019-го року підприємство вже здійснило ремонт одного такого бомбардувальника для старокостянтинівських авіаторів, а у 2018-у і розвідника.

Про ремонт додаткових Су-24М та Су-24МР стало відомо у липні 2019 року, а роботи по ним мали бути завершені до кінця того ж року.

В 2018 року на ДП «Одеський авіаремонтний завод» завершили перший етап дослідно-конструкторських робіт з модернізації Су-24МР, який було представлено на міжнародній конференції, в якій брали участь військові аташе країн НАТО.

Під час розробки проекту модернізації Су-24МР, по якому Міністерство оборони України припинило фінансування, спеціалісти ДП «Одеський авіаційний завод» намагались розширити можливості радянського фронтового розвідника Су-24МР, зокрема:

збільшення відстані виявлення наземних цілей

забезпечення стану засобів навігації, зв’язку та посадки вимогам ICAO (International Civil Aviation Organization) та НАТО

збільшення якості об’єктивного контролю бортових систем

оперативне отримання розвідувальної інформації

Вже у 2020 році стало відомо, що Міністерство оборони України припинило фінансування модернізації фронтового розвідника Су-24МР, роботи над яким проводили на ДП «Одеський авіаційний завод».

Згодом було уточнено, що модернізація буде продовжена після того як відбудеться усунення недоліків, на що чекає Міноборонони.

Су-24МР – літак-розвідник, який може проводити розвідку на глибину до 400 км від лінії фронту. Для цього він оснащений радіолокаційною станцією бокового огляду, яка дозволяє фіксувати наземні об‘єкти, в тому числі фортифікаційні споруди та техніку противника, чутливими камерами з високою роздільною здатністю, системами фіксації опромінення РЛС та ІЧ-датчиками для виявлення замаскованих об‘єктів.