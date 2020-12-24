Збройні сили отримали відремонтований літак-розвідник
На авіаремонтному заводі Миколаєва відремонтували Су-24МР
Повітряні Сил ЗСУ отримали відремонтований на ДП «Миколаївський авіаремонтний завод «НАРП» літак-розвідник Су-24МР.
Про це повідомляє пресслужба ДК «Укроборонпром».
Фахівці підприємства здійснили середній ремонт літака, під час якого провели повну перевірку всіх його вузлів та агрегатів з подальшим відновленням чи повною їх заміною.
Після цього відремонтований Су-24МР успішно пройшов льотні випробування та був прийнятий українськими льотчиками.
«На сьогодні літак-розвідник перемістився до основного місця базування та вже посилив обороноздатність нашого війська», – повідомили у пресслужбі.
У квітні 2019-го року підприємство вже здійснило ремонт одного такого бомбардувальника для старокостянтинівських авіаторів, а у 2018-у і розвідника.
Про ремонт додаткових Су-24М та Су-24МР стало відомо у липні 2019 року, а роботи по ним мали бути завершені до кінця того ж року.
В 2018 року на ДП «Одеський авіаремонтний завод» завершили перший етап дослідно-конструкторських робіт з модернізації Су-24МР, який було представлено на міжнародній конференції, в якій брали участь військові аташе країн НАТО.
Під час розробки проекту модернізації Су-24МР, по якому Міністерство оборони України припинило фінансування, спеціалісти ДП «Одеський авіаційний завод» намагались розширити можливості радянського фронтового розвідника Су-24МР, зокрема:
- збільшення відстані виявлення наземних цілей
- забезпечення стану засобів навігації, зв’язку та посадки вимогам ICAO (International Civil Aviation Organization) та НАТО
- збільшення якості об’єктивного контролю бортових систем
- оперативне отримання розвідувальної інформації
Вже у 2020 році стало відомо, що Міністерство оборони України припинило фінансування модернізації фронтового розвідника Су-24МР, роботи над яким проводили на ДП «Одеський авіаційний завод».
Згодом було уточнено, що модернізація буде продовжена після того як відбудеться усунення недоліків, на що чекає Міноборонони.
Су-24МР – літак-розвідник, який може проводити розвідку на глибину до 400 км від лінії фронту. Для цього він оснащений радіолокаційною станцією бокового огляду, яка дозволяє фіксувати наземні об‘єкти, в тому числі фортифікаційні споруди та техніку противника, чутливими камерами з високою роздільною здатністю, системами фіксації опромінення РЛС та ІЧ-датчиками для виявлення замаскованих об‘єктів.