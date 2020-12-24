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    Збройні сили отримали відремонтований літак-розвідник

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    Відремонтований у грудні 2020 року літак-розвідник Су-24МР Фото: ДК &laquo;Укроборонпром&raquo; - Збройні сили отримали відремонтований літак-розвідник
    Відремонтований у грудні 2020 року літак-розвідник Су-24МР Фото: ДК «Укроборонпром»
    Фото: ДК «Укроборонпром»

    На авіаремонтному заводі Миколаєва відремонтували Су-24МР

    Повітряні Сил ЗСУ отримали відремонтований на ДП «Миколаївський авіаремонтний завод «НАРП» літак-розвідник Су-24МР.

    Про це повідомляє пресслужба ДК «Укроборонпром».

    Фахівці підприємства здійснили середній ремонт літака, під час якого провели повну перевірку всіх його вузлів та агрегатів з подальшим відновленням чи повною їх заміною.

    Після цього відремонтований Су-24МР успішно пройшов льотні випробування та був прийнятий українськими льотчиками.

    «На сьогодні літак-розвідник перемістився до основного місця базування та вже посилив обороноздатність нашого війська», – повідомили у пресслужбі.

    ЗСУ отримали відремонтований літак-розвідник Су-24МР. Відремонтований у грудні 2020 року літак-розвідник Су-24МР Фото: ДК «Укроборонпром»
    ЗСУ отримали відремонтований літак-розвідник Су-24МР. Відремонтований у грудні 2020 року літак-розвідник Су-24МР Фото: ДК «Укроборонпром»

    У квітні 2019-го року підприємство вже здійснило ремонт одного такого бомбардувальника для старокостянтинівських авіаторів, а у 2018-у і розвідника.

    Про ремонт додаткових Су-24М та Су-24МР стало відомо у липні 2019 року, а роботи по ним мали бути завершені до кінця того ж року.

    В 2018 року на ДП «Одеський авіаремонтний завод» завершили перший етап дослідно-конструкторських робіт з модернізації Су-24МР, який було представлено на міжнародній конференції, в якій брали участь військові аташе країн НАТО.

    Під час розробки проекту модернізації Су-24МР, по якому Міністерство оборони України припинило фінансування, спеціалісти ДП «Одеський авіаційний завод» намагались розширити можливості радянського фронтового розвідника Су-24МР, зокрема:

    • збільшення відстані виявлення наземних цілей
    • забезпечення стану засобів навігації, зв’язку та посадки вимогам ICAO (International Civil Aviation Organization) та НАТО
    • збільшення якості об’єктивного контролю бортових систем
    • оперативне отримання розвідувальної інформації

    Вже у 2020 році стало відомо, що Міністерство оборони України припинило фінансування модернізації фронтового розвідника Су-24МР, роботи над яким проводили на ДП «Одеський авіаційний завод».

    Згодом було уточнено, що модернізація буде продовжена після того як відбудеться усунення недоліків, на що чекає Міноборонони.

    Су-24МР – літак-розвідник, який може проводити розвідку на глибину до 400 км від лінії фронту. Для цього він оснащений радіолокаційною станцією бокового огляду, яка дозволяє фіксувати наземні об‘єкти, в тому числі фортифікаційні споруди та техніку противника, чутливими камерами з високою роздільною здатністю, системами фіксації опромінення РЛС та ІЧ-датчиками для виявлення замаскованих об‘єктів.

    Теги: ЗСУ літак завод військові ремонт фінансування Укроборонпром
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