Командир батальйону «Брянка СССР» отримав в Україні 15 років тюрми

Терорист Сидоренко (на світлині зліва) забезпечує бойовиків необхідними засобами та знаряддями скоєння злочинів, а також коштами з метою реалізації терористичних актів у Луганській області

Бойовика Сидоренка визнано винним в участі в терористичній організації

Тернопільський міськрайонний суд заочно визнав винним командира батальйону «Брянка СССР» «ЛНР» Олександра Сидоренка в участі в терористичній організації та призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 3 вересня.

У суді доведено, що у 2014 році мешканець Слов’янська прибув на тимчасово-окуповану територію Луганської області. Там він приєднався до лав бойовиків терористичної групи «Призрак», у якій добровільно брав участь до травня 2015 року. В обов’язки бойовика Сидоренка входила організація отримання розвідувальних даних щодо позицій сил АТО на лінії зіткнення.

З травня 2015 року і до цього часу обвинувачений значиться у лавах іншої терористичної групи «Брянка СССР», де «дослужився» до командира батальйону. На цій посаді Сидоренко забезпечує бойовиків необхідними засобами та знаряддями скоєння злочинів, а також коштами з метою реалізації терористичних актів у Луганській області.

Захисник обвинуваченого у суді заявив, що немає належних доказів вини його клієнта.

Водночас Феміда дійшла висновків, що сторона обвинувачення здійснила всі можливі передбачені законом заходи щодо дотримання прав обвинуваченого на захист і доступ до правосуддя. Також визнала всі надані стороною обвинувачення докази винуватості терориста належними та допустимими.

Отже, суд призначив максимальний термін покарання для бойовика Олександра Сидоренка. Самий же термін відбуття покарання варто рахувати з моменту затримання обвинуваченого.

Як повідомляв «Главком», 20 жовтня Шевченківський районний суд Чернівців заочно призначив 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна першому заступнику начальника штабу 11 ОМСП «ДНР» («Бригада Восток») Михайлу Луценку за участь у терористичній організації.