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    Повернення «Скіфського золота», старт вакцинації підлітків. Новини 26 жовтня за хвилину

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    Доки тривала судова тяганина, &laquo;Скіфське золото&raquo;&nbsp;зберігалося в музеї Алларда Пірсона в Амстердамі, а зараз повертається в Україну - Повернення «Скіфського золота», старт вакцинації підлітків. Новини 26 жовтня за хвилину
    Доки тривала судова тяганина, «Скіфське золото» зберігалося в музеї Алларда Пірсона в Амстердамі, а зараз повертається в Україну
    фото з відкритих джерел

    Кабмін зобов'язав «Газопостачальну компанію «Нафтогаз України» знизити ціни, МОЗ дозволив вакцинацію підлітків, колекція «Скіфське золото» повернеться в Україну

    Уряд зобов'язав постачальника «останньої надії» знизити ціну на газ

    Кабінет міністрів України зобов'язав постачальника «останньої надії» – «Газопостачальну компанію «Нафтогаз України» – в жовтні-листопаді 2021 року знизити ціни та постачати природний газ побутовим споживачам за ціною не вище 7,96 грн за кубометр. Відповідну постанову №1102 від 25 жовтня оприлюднено на Урядовому порталі.

    Таким чином, уряд зрівняв ціни компанії НАК «Нафтогаз України» як постачальника «останньої надії» з цінами, які діють для звичайних споживачів компанії.

    МОЗ дозволив вакцинувати дітей від Covid-19: кого і якою вакциною

    Міністерство охорони здоров'я України прийняло рішення дозволити вакцинацію дітей у віці від 12 до 17 років від коронавірусу з використанням вакцини виробництва Pfizer/BioNTech. Вакцинація для дітей дозволена незалежно від їх приналежності до певних груп ризику.

    Скіфське золото з кримського музею повертають Україні. Суд Амстердама ухвалив рішення

    Апеляційний суд Амстердама, де відбувалося слухання по суті у справі про приналежність колекції «скіфського золота», ухвалив рішення на користь України. Таким чином, колекцію золотих прикрас скіфської доби страховою вартістю €3 млн, мають повернути Україні.

    Слід нагадати, що колекцію скіфського золота, яка до окупації Криму була частиною експозиції Кримського музею Тавриди привезли у музей в Амстердамі на виставку ще до окупації півострова.

    Окупанти вбили українського воїна на Донеччині

    Російські бойовики на Донбасі в черговий раз порушили режим припинення вогню й обстріляли українські позиції. В результаті агресії окупантів один військовий загинув, ще один отримав осколкове поранення.

    Україна потрапила в список країн із «дуже високим ризиком» підхопити Covid-19

    Центр контролю та профілактики захворювань США (CDC) відніс Україну до переліку країн із четвертим рівнем небезпеки, або ж «дуже високого ризику» для туристів щодо захворювання на коронавірус. Згідно з критеріями CDC, під категорію «Covid-19 Very High» четвертого рівня підпадають країни, у яких за останні 28 днів були понад 500 випадків на 100 тисяч жителів.

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    Теги: Кабмін окупанти бойовики на Донбасі суд США газ Нафтогаз України війна ціни музей вакцинація уряд золото коронавірус
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    Повернення «Скіфського золота», старт вакцинації підлітків. Новини 26 жовтня за хвилину