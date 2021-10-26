Повернення «Скіфського золота», старт вакцинації підлітків. Новини 26 жовтня за хвилину

Доки тривала судова тяганина, «Скіфське золото» зберігалося в музеї Алларда Пірсона в Амстердамі, а зараз повертається в Україну

Кабмін зобов'язав «Газопостачальну компанію «Нафтогаз України» знизити ціни, МОЗ дозволив вакцинацію підлітків, колекція «Скіфське золото» повернеться в Україну

Уряд зобов'язав постачальника «останньої надії» знизити ціну на газ

Кабінет міністрів України зобов'язав постачальника «останньої надії» – «Газопостачальну компанію «Нафтогаз України» – в жовтні-листопаді 2021 року знизити ціни та постачати природний газ побутовим споживачам за ціною не вище 7,96 грн за кубометр. Відповідну постанову №1102 від 25 жовтня оприлюднено на Урядовому порталі.

Таким чином, уряд зрівняв ціни компанії НАК «Нафтогаз України» як постачальника «останньої надії» з цінами, які діють для звичайних споживачів компанії.

МОЗ дозволив вакцинувати дітей від Covid-19: кого і якою вакциною

Міністерство охорони здоров'я України прийняло рішення дозволити вакцинацію дітей у віці від 12 до 17 років від коронавірусу з використанням вакцини виробництва Pfizer/BioNTech. Вакцинація для дітей дозволена незалежно від їх приналежності до певних груп ризику.

Скіфське золото з кримського музею повертають Україні. Суд Амстердама ухвалив рішення

Апеляційний суд Амстердама, де відбувалося слухання по суті у справі про приналежність колекції «скіфського золота», ухвалив рішення на користь України. Таким чином, колекцію золотих прикрас скіфської доби страховою вартістю €3 млн, мають повернути Україні.

Слід нагадати, що колекцію скіфського золота, яка до окупації Криму була частиною експозиції Кримського музею Тавриди привезли у музей в Амстердамі на виставку ще до окупації півострова.

Окупанти вбили українського воїна на Донеччині

Російські бойовики на Донбасі в черговий раз порушили режим припинення вогню й обстріляли українські позиції. В результаті агресії окупантів один військовий загинув, ще один отримав осколкове поранення.

Україна потрапила в список країн із «дуже високим ризиком» підхопити Covid-19

Центр контролю та профілактики захворювань США (CDC) відніс Україну до переліку країн із четвертим рівнем небезпеки, або ж «дуже високого ризику» для туристів щодо захворювання на коронавірус. Згідно з критеріями CDC, під категорію «Covid-19 Very High» четвертого рівня підпадають країни, у яких за останні 28 днів були понад 500 випадків на 100 тисяч жителів.