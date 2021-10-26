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    Події в Україні

    Окупанти вбили українського воїна на Донеччині

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    Військовий загинув під обстрілом у зоні відповідальності групи &laquo;Схід&raquo; - Окупанти вбили українського воїна на Донеччині
    Військовий загинув під обстрілом у зоні відповідальності групи «Схід»
    фото з відкритих джерел

    Від початку доби ворог сім разів порушував режим припинення вогню

    Російські бойовики на Донбасі в черговий раз порушили режим припинення вогню й обстріляли українські позиції. В результаті агресії окупантів один військовий загинув, ще один отримав осколкове поранення, повідомляє оперативно-тактичне угруповання «Схід».

    Військовий загинув під обстрілом у зоні відповідальності групи «Схід». В районі якого населеного пункту це сталося, не уточнюється.

    В результаті обстрілу окупантів осколкове поранення отримав ще один український військовий. Після надання першої медичної допомоги він евакуйований до лікувального закладу. Стан його здоров'я – задовільний.

    За даними штабу Операції Об’єднаних сил, від початку доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню, чотири з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

    Біля Гранітного найманці тричі вели вогонь з артилерії калібру 122 мм.

    В районі Новозванівки ворог здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

    Неподалік Троїцького противник вів вогонь з протитанкового ракетного комплексу.

    Поблизу Павлополя російсько-окупаційні війська задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17.

    В бік Кримського окупанти відкривали вогонь з артилерії калібру 122 мм.

    У відповідь на обстріли з боку бойовиків українські військові відкривали вогонь, не застосовуючи забороненого мінськими угодами озброєння.

    Також нагадаємо, що Збройні сили України повернули під контроль українського уряду село Старомар’ївка в Донецькій області.

    Крім того, за даними розвідки, російські бойовики розгортають табори для вербування студентів на Донбасі.

    Теги: Росія окупанти бойовики на Донбасі ЗСУ війна Донеччина обстріл агресія військові Операція Об’єднаних сил озброєння
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    Окупанти вбили українського воїна на Донеччині