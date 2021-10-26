«ДНР» вимагає призначити Медведчука представником України в гуманітарній підгрупі ТКГ

Так звані республіки готові передати Медведчуку або його представнику трьох жінок, які відбувають покарання на території ЛДНР

Так звані представники ДНР у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України вимагають від української влади замінити чинну представницю України у гуманітарній підгрупі ТКГ Галину Третьякову на лідера проросійської партії «Опозиційна платформа за життя» Віктора Медведчука. Про це підконтрольним незаконним формуванням ЗМІ заявила «омбудсменка» так званої ДНР Дар’я Морозова за результатами чергового раунду перемовин у рамках ТКГ.

В якості «жесту доброї волі» так звані республіки готові передати Медведчуку або його представнику трьох жінок, які відбувають покарання на території ЛДНР.

Зазначимо, що Тристороння контактна група з мирного врегулювання ситуації на сході України – уповноважена група представників України, ОБСЄ та Росії. Україні не визнаю участі у підгрупі представників «ДНР» та «ЛНР», однак РФ постійно долучає їх до перемовин.

Також слід нагадати, що не перший випадок, коли представники незаконних збройних формувань намагаються використовувати утримуваних осіб в якості заручників для шантажу української влади та політичних торгів.

Раніше спікер Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі, радник з інформаційної політики глави української делегації в ТКГ Олексій Арестович повідомив, що на Донбасі бойовики утримують до 300 осіб.

Також 17 жовтня у м. Горлівка (окупована частина Донецької області) бойовики так званої ДНР заблокували патрульну базу місії ОБСЄ, що розміщена в одному з місцевих готелів, вимагаючи звільнити бойовика, затриманого українськими військовими 13 жовтня.

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