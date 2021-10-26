В ОРДЛО кожний десятий хворий на Covid-19 помирає через ускладнення хвороби

Захворюваність та кількість летальних випадків на території ОРДЛО є вражаючими

Масової вакцинації в окупованих районах Донбасу так і не було організовано

На окупованій частині Луганщини (ОРЛО) з 1 до 19 жовтня, за даними, що надає окупаційна «влада», померло від ускладнень коронавірусної хвороби 567 осіб – майже третина всіх смертей через коронавірус з початку пандемії. На окупованій частині Донецької області (ОРДО) кількість смертей від коронавірусу за цей же час становила 1001. Про це повідомляє «Реальна газета».

Відсоток смертності через ускладнення коронавірусу вражаючий – в ОРДО він становить близько 7,5%, а на непідконтрольній уряду Луганщині – понад 11%. Для порівняння, середній показник смертності серед людей із діагностованою коронавірусною хворобою в Україні – 2,3%.

Слід враховувати, що «офіційна» статистика може суттєво відрізнятися від реальних показників захворюваності та кількості летальних випадків, адже тест-систем також не вистачає, їх використовують тільки в крайніх випадках, решті пацієнтів ставлять діагноз «пневмонія».

Основна причина, що призвела до катастрофи із поширенням хвороби в ОРДЛО, – повний провал кампанії із вакцинації. Кількість російських вакцин «Супутник V» та «Супутник Light», що завозилися до ОРДЛО та є на сьогодні єдиними можливими варіантами щеплення в окупації, вкрай обмежена.

До кінця вересня в ОРЛО було вакциновано близько 121 тисяч осіб (угрупованню «ЛНР» поставлено з РФ близько 42 тис. доз вакцини «Супутник V» та 79 тис. «Супутник Лайт»).

В ОРДО на кінець серпня було вакциновано близько 225 тис. осіб (50 тис. вакциною «Супутник V», 175 тис. – «Супутник Лайт»). Для вироблення колективного імунітету, за оцінками «МОЗ ДНР», повідомляє джерело, близьке до «уряду» в Донецьку, необхідна вакцинація 1,1 млн осіб, у тому числі понад 600 тис. людей старше 60 років.

Також на ситуацію з пандемією в ОРДЛО суттєво впливає брак медичного персоналу, обладнання, ліків.

При цьому окупаційна влада регулярно звітує, що ситуація із розповсюдженням хвороби бід контролем.

Раніше повідомлялося, що в ОРДЛО катастрофічне поширення коронавірусу внаслідок передвиборчої агітації у вересні.

Читайте також: