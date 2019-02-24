Командир військової частини на Рівненщини погорів на хабарі



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Полковник вимагав гроші за підписання договорів про закупівлю та монтаж обладнання

На 10 тис доларів хабара викрито полковника з Рівненщини

У неділю, 24 лютого 2019 року, за процесуального керівництва військової прокуратури Хмельницького гарнізону слідчими Територіального управління ДБР у м. Хмельницькому, за матеріалами та спільно з оперативними співробітниками відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління СБУ у Рівненській області задокументовано факт вимагання та одержання неправомірної вигоди командиром однієї з військових частин Рівненщини. Про це інформує Генеральна прокуратура.

Встановлено, що 10 тис доларів США, які полковник вимагав та отримав від підприємця, призначалися за підписання договорів про закупівлю та монтаж обладнання з відеонагляду на території підпорядкованої військової частини.

Затримано правопорушника під час одержання другої частини коштів у сумі 7 тис доларів США. Хабар виявлено та вилучено в повному обсязі під час проведення слідчих дій.

До цього правоохоронцями також задокументовано факт отримання першої частини хабара у сумі 3 тис доларів США.

На даний час проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії. За результатами їх проведення будуть вирішені питання щодо повідомлення офіцеру про підозру, обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою та відсторонення від займаної посади.