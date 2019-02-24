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    Кримінал

    Командир військової частини на Рівненщини погорів на хабарі

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    <p>Полковник вимагав гроші за підписання договорів про закупівлю та монтаж обладнання</p> <div></div> - Командир військової частини на Рівненщини погорів на хабарі

    Полковник вимагав гроші за підписання договорів про закупівлю та монтаж обладнання

    На 10 тис доларів хабара викрито полковника з Рівненщини

    У неділю, 24 лютого 2019 року, за процесуального керівництва військової прокуратури Хмельницького гарнізону слідчими Територіального управління ДБР у м. Хмельницькому, за матеріалами та спільно з оперативними співробітниками відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління СБУ у Рівненській області задокументовано факт вимагання та одержання неправомірної вигоди командиром однієї з військових частин Рівненщини. Про це інформує Генеральна прокуратура.

    Встановлено, що 10 тис доларів США, які полковник вимагав та отримав від підприємця, призначалися за підписання договорів про закупівлю та монтаж обладнання з відеонагляду на території підпорядкованої військової частини.

    Затримано правопорушника під час одержання другої частини коштів у сумі 7 тис доларів США. Хабар виявлено та вилучено в повному обсязі під час проведення слідчих дій.

    До цього правоохоронцями також задокументовано факт отримання першої частини хабара у сумі 3 тис доларів США.

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    Командир військової частини на Рівненщини погорів на хабарі
    Командир військової частини на Рівненщини погорів на хабарі
    Командир військової частини на Рівненщини погорів на хабарі

    На даний час проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії. За результатами їх проведення будуть вирішені питання щодо повідомлення офіцеру про підозру, обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою та відсторонення від займаної посади.

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