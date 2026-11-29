Грудень – це час для догляду за зимовим садом та вирощування зелені в домашніх умовах

Грудень – перший місяць календарної зими, коли більшість городніх робіт на відкритому ґрунті вже завершена. Однак садівники та городники не припиняють доглядати за рослинами. У цей період можна вирощувати зелень на підвіконні, займатися мікрозеленню, за сприятливих погодних умов проводити окремі зимові посіви, перевіряти укриття багаторічників і готуватися до нового сезону.

«Главком» підготував місячний посівний календар на грудень 2026 року. У ньому зібрано дати основних фаз Місяця, традиційні рекомендації щодо посіву та практичні поради для робіт у саду, городі й удома. Важливо пам’ятати: конкретні строки залежать від погоди, стану ґрунту, регіону та особливостей рослин.

Фази Місяця у грудні 2026 року

У грудні 2026 року основні фази Місяця припадають на такі дати:

1 грудня о 08:08 – остання чверть;

– остання чверть; 9 грудня о 02:51 – Молодик;

– Молодик; 17 грудня о 07:42 – перша чверть;

– перша чверть; 24 грудня о 03:28 – повня;

– повня; 30 грудня о 20:59 – остання чверть.

Усі години наведено за київським часом.

За місячним календарем грудень поділяється на такі періоди:

1–8 грудня – спадний Місяць;

– спадний Місяць; 9 грудня – Молодик;

– Молодик; 10–16 грудня – зростаючий Місяць;

– зростаючий Місяць; 17 грудня – перша чверть;

– перша чверть; 18–23 грудня – зростаючий Місяць;

– зростаючий Місяць; 24 грудня – повня;

– повня; 25–29 грудня – спадний Місяць;

– спадний Місяць; 30 грудня – остання чверть;

– остання чверть; 31 грудня – спадний Місяць.

У традиційних місячних посівних календарях період зростання Місяця пов’язують із посівом культур, урожай яких формується над землею, а спадання – із коренеплодами та цибулинними рослинами. Молодик і повню зазвичай вважають несприятливими днями для посіву та пересаджування.

Водночас наукових доказів того, що фази Місяця самі по собі визначають урожайність культур, немає. Тому місячний календар варто використовувати як додатковий орієнтир, а не як заміну агротехнічним рекомендаціям.

Посівний календар на грудень 2026 року: що можна садити

У грудні можливості для вирощування рослин залежать від того, чи йдеться про відкритий ґрунт, теплицю або домашні умови. На городі роботи обмежені погодою, тоді як на підвіконні можна організувати невеликий зимовий город.

Культура Де та як вирощувати Зелена цибуля Для отримання зеленого пера цибулини можна висадити у контейнери з ґрунтом або поставити у спеціальні ємності з водою. Петрушка Для швидшого отримання зелені можна пересадити коренеплоди з відкритого ґрунту в горщики. Вирощування з насіння потребує більше часу. Кріп Можна висівати в контейнери з пухким субстратом. Для повноцінного розвитку взимку потрібне додаткове освітлення. Салат і рукола Підходять для вирощування в контейнерах на підвіконні за достатнього освітлення та помірної температури. Шпинат Можна вирощувати в домашніх умовах або в захищеному ґрунті, якщо забезпечити рослинам належне освітлення та температурний режим. Мікрозелень Горох, редис, гірчицю, броколі та інші культури можна вирощувати в неглибоких контейнерах у приміщенні. Базилік і кінза Можливе вирощування на підвіконні, але рослинам потрібні тепло, світло та захист від холодного повітря. Морква, кріп, петрушка та інші холодостійкі культури У деяких регіонах можливий зимовий посів у відкритий ґрунт, якщо він уже достатньо охолов або промерз. Грядки потрібно підготувати заздалегідь.

Зимовий посів у відкритий ґрунт не варто проводити за теплої погоди, коли насіння може передчасно прорости. Для такої роботи потрібні відповідні умови: стабільне похолодання, підготовлені грядки та сухе насіння. У південних областях і теплі зими окремі посіви можуть бути можливими на початку грудня, але в інших регіонах строки зазвичай завершуються раніше.

Сприятливі та несприятливі дні для посіву в грудні

За традиційними рекомендаціями місячного календаря дні грудня можна умовно розподілити так:

1–8 грудня – спадний Місяць. У місячній традиції цей період пов’язують із коренеплодами та цибулинними культурами. Для домашнього вирощування можна займатися посадкою цибулі на зелень і пересаджуванням коренеплодів петрушки.

– спадний Місяць. У місячній традиції цей період пов’язують із коренеплодами та цибулинними культурами. Для домашнього вирощування можна займатися посадкою цибулі на зелень і пересаджуванням коренеплодів петрушки. 9 грудня – Молодик. Традиційно рекомендують утриматися від посіву, пересаджування та інших робіт, пов’язаних із пошкодженням кореневої системи.

– Молодик. Традиційно рекомендують утриматися від посіву, пересаджування та інших робіт, пов’язаних із пошкодженням кореневої системи. 10–16 грудня – зростаючий Місяць. За місячною традицією цей період вважають сприятливим для культур, урожай яких формується над землею. Можна планувати посів зелені та мікрозелені в домашніх умовах.

– зростаючий Місяць. За місячною традицією цей період вважають сприятливим для культур, урожай яких формується над землею. Можна планувати посів зелені та мікрозелені в домашніх умовах. 17 грудня – перша чверть. У традиційному календарі це перехідний день, коли посіви та пересаджування часто рекомендують відкласти.

– перша чверть. У традиційному календарі це перехідний день, коли посіви та пересаджування часто рекомендують відкласти. 18–23 грудня – зростаючий Місяць. Період можна використати для вирощування салату, руколи, кропу та інших культур у контейнерах.

– зростаючий Місяць. Період можна використати для вирощування салату, руколи, кропу та інших культур у контейнерах. 24 грудня – повня. За традиційними рекомендаціями це несприятливий день для посіву та пересаджування.

– повня. За традиційними рекомендаціями це несприятливий день для посіву та пересаджування. 25–29 грудня – спадний Місяць. Цей період у місячному календарі пов’язують із коренеплодами та цибулинними рослинами.

– спадний Місяць. Цей період у місячному календарі пов’язують із коренеплодами та цибулинними рослинами. 30 грудня – остання чверть. Традиційно день вважають несприятливим для посіву та пересаджування.

– остання чверть. Традиційно день вважають несприятливим для посіву та пересаджування. 31 грудня – спадний Місяць. Можна приділити увагу догляду за кімнатними рослинами, перевірці посадок і підготовці до нового сезону.

Цей розподіл відображає традиційні уявлення місячного календаря. Він не є науково доведеним прогнозом урожайності. Якщо умови для посіву або догляду несприятливі, краще перенести роботу незалежно від фази Місяця.

Календар садівника-городника на грудень 2026 року

1–8 грудня: догляд за садом і зимові посадки

На початку грудня варто перевірити стан саду після осінніх робіт. Якщо на ділянці вже випав сніг, його можна обережно розподілити навколо дерев і кущів, не ущільнюючи біля стовбурів. Сніговий покрив допомагає захищати коріння від різких перепадів температури.

За відсутності стійких морозів у деяких регіонах ще можуть бути можливими окремі зимові посіви. Однак насіння висівають лише за відповідних умов, коли немає ризику його передчасного проростання. Грядки для такої роботи бажано підготувати заздалегідь.

У домашніх умовах можна висадити цибулю на зелень, пересадити коренеплоди петрушки в контейнери, посіяти мікрозелень. Для вирощування зелені на підвіконні потрібно вибрати добре освітлене місце.

9–16 грудня: вирощування зелені та підготовка до нового сезону

У цей період можна продовжити домашні посіви кропу, салату, руколи та інших зеленних культур. Важливо не загущувати посадки, використовувати легкий субстрат і стежити за вологістю ґрунту. Надмірний полив у прохолодних умовах може призвести до загнивання коренів.

Грудневий світловий день короткий, тому рослинам на підвіконні часто бракує природного освітлення. За можливості варто використовувати фітолампу або інше придатне додаткове освітлення. Для багатьох зеленних культур загальна тривалість освітлення може становити приблизно 12–14 годин на добу, але потреби залежать від виду та умов вирощування.

Також можна перевірити запаси насіння, переглянути посадковий матеріал, скласти план сівозміни та підготувати контейнери для майбутньої розсади.

17–23 грудня: контроль укриттів і догляд за рослинами

У другій половині місяця важливо стежити за станом укриттів багаторічників, троянд, молодих саджанців та інших рослин, які потребують захисту від морозів. Після сильного вітру або снігопаду варто перевірити, чи не пошкоджені захисні конструкції.

Якщо зима малосніжна, можна перевірити шар мульчі навколо чутливих рослин. Водночас не потрібно надмірно засипати кореневі шийки або створювати герметичні укриття, які можуть спричинити випрівання.

У домашньому городі продовжують доглядати за зеленню: забезпечують достатнє освітлення, помірний полив і провітрювання приміщення без холодних протягів. Рослини не варто розміщувати впритул до гарячих батарей опалення.

24–31 грудня: завершення року та підготовка до весни

Наприкінці грудня основну увагу приділяють контролю зимових укриттів, захисту дерев від гризунів і перевірці стану садового інвентарю. Після снігопадів із гілок дерев і кущів обережно прибирають надмірні снігові навантаження, якщо вони створюють ризик зламування.

Це також вдалий час для планування майбутнього сезону. Можна визначити, які культури вирощуватимуть на грядках, перевірити залишки насіння, скласти список необхідних покупок і продумати розташування овочів відповідно до принципів сівозміни.

У кімнатних рослин варто оглянути листя та ґрунт, перевірити наявність шкідників, прибрати сухі частини й за потреби скоригувати режим поливу. Взимку більшість кімнатних рослин росте повільніше, тому надмірне підживлення зазвичай не потрібне.

Як вирощувати зелень на підвіконні взимку

Зимовий город удома дає змогу отримувати свіжу зелень навіть тоді, коли на відкритій ділянці роботи припиняються. Для цього підійдуть цибуля, петрушка, кріп, рукола, листовий салат, крес-салат і мікрозелень.

Щоб отримати добрий результат, варто дотримуватися кількох правил:

Обрати відповідне місце. Найкраще підійде світле підвіконня, захищене від холодних протягів.

Найкраще підійде світле підвіконня, захищене від холодних протягів. Подбати про освітлення. У грудні природного світла часто недостатньо, тому рослинам може знадобитися додаткове підсвічування.

У грудні природного світла часто недостатньо, тому рослинам може знадобитися додаткове підсвічування. Використовувати дренаж. У контейнерах мають бути отвори для відведення зайвої води.

У контейнерах мають бути отвори для відведення зайвої води. Не переливати рослини. Поливати потрібно з урахуванням вологості субстрату, не допускаючи застою води.

Поливати потрібно з урахуванням вологості субстрату, не допускаючи застою води. Дотримуватися температурного режиму. Потреби різних культур відрізняються: теплолюбний базилік потребує більше тепла, ніж кріп або салат.

Потреби різних культур відрізняються: теплолюбний базилік потребує більше тепла, ніж кріп або салат. Регулярно оглядати посадки. Сухе листя та уражені частини рослин потрібно своєчасно прибирати.

Що важливо зробити в саду та на городі перед зимою

Грудень – час контролювати результати осінньої підготовки ділянки. Навіть якщо основні роботи вже завершені, сад і город потребують періодичної уваги.

Перевірити укриття. Переконатися, що морозозахисні матеріали не пошкоджені вітром і снігом.

Переконатися, що морозозахисні матеріали не пошкоджені вітром і снігом. Захистити дерева від гризунів. Оглянути захисні сітки та інші пристосування навколо стовбурів.

Оглянути захисні сітки та інші пристосування навколо стовбурів. Контролювати сніговий покрив. За можливості затримувати сніг на грядках і навколо багаторічних рослин.

За можливості затримувати сніг на грядках і навколо багаторічних рослин. Оглянути сховища. Перевірити овочі, фрукти, цибулини та коренеплоди, прибрати зіпсовані екземпляри.

Перевірити овочі, фрукти, цибулини та коренеплоди, прибрати зіпсовані екземпляри. Підготувати інвентар. Очистити й прибрати інструменти, шланги та обладнання, які не використовуватимуться взимку.

Очистити й прибрати інструменти, шланги та обладнання, які не використовуватимуться взимку. Спланувати новий сезон. Перевірити насіння, визначити потребу в розсаді та скласти план майбутніх посадок.

На що звернути увагу під час робіт у грудні

Зимовий календар робіт не може бути однаковим для всіх регіонів України. На півдні ґрунт іноді залишається придатним для окремих посадок довше, ніж на півночі чи заході. Водночас навіть у межах однієї області погодні умови на відкритій ділянці та в захищеному місці можуть суттєво відрізнятися.

Перед зимовим посівом потрібно оцінити температуру та стан ґрунту, перевірити прогноз погоди й переконатися, що насіння не проросте завчасно. Для домашнього вирощування зелені важливо забезпечити достатнє освітлення, правильний полив і відповідну температуру.

*Місячний посівний календар відображає традиційні уявлення про зв’язок садово-городніх робіт із фазами Місяця. Він може бути зручним інструментом планування, але не гарантує врожаю. Вирішальними залишаються погодні умови, якість ґрунту, сортові особливості та дотримання агротехніки.