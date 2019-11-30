Півсотні лівійців не хочуть залишати Україну після «лікування»



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Правоохоронці припускають, що в Україні діє канал незаконної міграції під виглядом «медичного туризму»

Держприкордонслужба виявила понад півсотні лівійців, які перебували в Україні під виглядом «лікування». Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

За даними прикордонників, іноземці прибували в Україну для лікування, але більшість залишалася на довше. Багато лівійців нерідко залишалися в Україні із простроченням на півроку, а деякі навіть не з'являлися в лікувальних установах.

«Зараз правоохоронці встановили понад півсотні лівійців-порушників, які прибули в Україну з метою лікування. Тривають активні заходи зі встановлення місць їх перебування. Днями на Київщині оперативникам вдалося викрити 13 іноземців. Їх притягнуто до адміністративної відповідальності та щодо них представниками міграційної служби прийнято рішення про примусове повернення у країну походження», - йдеться в повідомленні.

Водночас керівників двох приватних медустанов притягнули до адміністративної відповідальності. Правоохоронці перевіряють питання щодо можливого функціонування каналу незаконної міграції під виглядом «медичного туризму».

Нагадаємо, в ЄС вперше застосували новий механізм розподілу біженців.