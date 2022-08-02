Костін розпочав «полювання» на зрадників серед прокурорів

У правоохоронних органах активізується робота щодо очищення від зрадників та колаборантів

Генеральний прокурор Андрій Костін підписав наказ про проведення службового розслідування для перевірки дій прокурорів у прифронтових областях. Про це він повідомив під час телемарафону.

«Ми маємо перевірити, хто де знаходився, яким чином відбувалися дії стосовно захисту приміщень прокуратур, матеріалів справ, майна. Головне – чи є інформація, яка може свідчити про причетність співробітників прокуратур до колабораційної діяльності», – зазначив Костін.

На даний час п’яти прокурорам та трьом державним службовцям повідомлено про підозру, один обвинувальний акт стосовно прокурора скеровано до суду. Триває перевірка щодо понад 600 співробітників прокуратури, які перетинали кордон після 24 лютого 2022 року.

«Однак зараз мова йде не тільки про прокуратуру, а про всю правоохоронну систему, державні органи та органи місцевого самоврядування. Робота з виявлення зрадників під час війни – питання безпеки нашої держави і вимога не тільки президента, це вимога усього українського народу», – констатував Костін.

Генпрокурор зауважив, що наразі робота на цьому напрямі активізувалася і в інших правоохоронних органах.

Також Костін повідомив, що планується проведення координаційної наради всіх керівників правоохоронних органів, одним із питань для обговорення буде робота щодо очищення від зрадників та колаборантів.

Нагадаємо, 27 липня генеральним прокурором України було призначено Андрія Костіна.

17 липня президент Володимир Зеленський відсторонив від виконання обов'язків генпрокурорку Ірину Венедіктову та голову СБУ Івана Баканова.