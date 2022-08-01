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Генпрокурор повідомив, що стало причиною вибуху в Оленівці

Сьогодні, 21:21 glavcom.ua
Генпрокурор повідомив, що стало причиною вибуху в Оленівці
Росія скоїла масове вбивство полонених азовців у Оленівці 29 липня
скіншот із відео

Прокуратура розпочала невідкладні слідчі дії вибуху в Оленівці

Українських полонених у колонії в Оленівці вбили термобаричною зброєю. Це попередні висновки декількох міжнародних експертів. Відповідну заяву зробив генпрокурор Андрій Костін під час телемарафону.

«Хочу вже повідомити, що попередні висновки наших міжнародних експертів говорять про те, що засобом цього вбивства була термобарична зброя. Це попередні висновки кількох міжнародних експертів», – наголосив він.

Костін спростував заяви прокремлівських ЗМІ про те, що по колонії нібито було завдано ракетного удару.

«Це точно не ракетний обстріл. У цьому експерти впевнені», – сказав він.

Прокуратура розпочала невідкладні слідчі дії. Але це складне питання, зазначив Костін.

«На мій погляд, пріоритетним зараз є викриття російської пропаганди та дезінформації про можливий підрив цієї будівлі ракетними системами типу HIMARS, про те, що вони намагаються зараз стверджувати. Але ще раз хочу сказати, що ми маємо вже попередні висновки міжнародних експертів про те, що це було наслідком застосування термобаричної зброї, якою користується саме країна-агресор», – підсумував генпрокурор.

Нагадаємо, російські війська 29 липня обстріляли колонію №120 в окупованій Оленівці Донецької області. Там загарбники утримували в полоні українських військових та цивільних. Внаслідок атаки загинули близько 40 людей, ще 130 – зазнали поранень.

Згідно з даними розвідки, акт тероризму з боку збройних сил окупанта здійснений руками найманців зі складу приватної військової компанії Вагнера (Ліга) за особистою командою номінального її власника – Євгена Пригожина.  

Супутникові фото колонії у Оленівці, зроблені компанією Maxar Technologies, продемонстрували масштаби руйнувань після імовірного обстрілу території, де перебували українські полонені. Знімки об’єкту, зроблені до та після трагедії

Теги: Оленівка війна війна в Україні росія

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