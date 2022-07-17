Зеленський відсторонив Баканова і Венедіктову

Відповідні укази президент підписав сьогодні

Президент Володимир Зеленський відсторонив від виконання обов'язків Генпрокурорку Ірину Венедіктову та голову СБУ Івана Баканова. Про це повідомляє Офіс президента.

Відповідні укази президент підписав сьогодні.

«Відповідно до частини другої статті 11 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» постановляю: відсторонити Венедіктову Ірину Валентинівну від посади Генерального прокурора», – йдеться в указі.

Натомість призначив виконуючим обов'язків Генпрокурора Олексія Симоненка.

Зазначимо, Симоненко став заступником генпрокурора навесні 2020 року. Тоді ж повідомлялося, що до Майдану за президента Віктора Януковича він працював у Службі безпеки України і отримав від нього ряд нагород. Має звання заслуженого юриста, а також медалі за відзнаки в службі.

Також Зеленський усунув Івана Баканова з посади голови СБУ.

«Відповідно до статті 47 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом України від 24 березня 1999 року № 551–XIV, усунути Баканова Івана Геннадійовича від виконання обов'язків Голови Служби безпеки України», – йдеться в указі.

Зазначимо, Баканова відсторонили відповідно до ст. 47 Дисциплінарного статуту ЗСУ, яка свідчить:

«Невиконання (неналежне виконання) службових обов'язків, яке спричинило людські жертви або інші тяжкі наслідки або створило загрозу наступу таких наслідків, є підставою для усунення такого військовослужбовця від виконання службових обов'язків».

Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що президент Володимир Зеленський начебто має намір звільнити з посади голови Служби безпеки України Івана Баканова через низку невдалих операцій і втрат у Херсоні.

Згодом Зеленський заявив, що не планує змінювати керівника СБУ і якби хотів звільнити Івана Баканова, то давно б це зробив. А наразі підстав для цього немає.



