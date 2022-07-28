Зеленський підписав указ про призначення Костіна генпрокурором (відео)

Президент представив генпрокурора керівному складу відомства

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Андрія Костіна генеральним прокурором та представив його керівному складу відомства. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

«У присутності глави держави новий генпрокурор підписав указ про призначення свого заступника – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка», – йдеться в повідомленні.

Зеленський назвав символічним початок роботи нового генпрокурора в День української державності, який сьогодні відзначається вперше.

«Вірю, що Андрій Євгенович може проявити себе в усіх якостях Генерального прокурора. І, головне, щоб робота була організована системно, щоб був результат, бо оцінюють нас саме за результатами», – сказав глава держави.

Головними завданнями на сьогодні президент назвав відновлення справедливості, відстоювання інтересів України, її суверенітету й територіальної цілісності.

«Тому, я вважаю, найголовніше завдання прокуратури – все ж таки притягнення до відповідльності всіх російських воєнних злочинців, які прийшли на нашу землю й зробили все те, що ми й наші діти, на жаль, знаємо в деталях», – додав Зеленський.

Андрій Костін зі свого боку наголосив, що жоден злочин, який скоїла країна-агресор, не залишиться безкарним.

«У виконанні поставлених вами, пане Президенте, першочергових завдань я сподіваюся на підтримку всієї прокурорської спільноти. Ми забезпечимо невідворотність покарання як у національних судах, так і на міжнародному рівні для кожного, хто скоїв воєнний злочин на нашій рідній землі», – зазначив він.

Новий генпрокурор повідомив, що його першим рішенням на посаді є призначення незалежного керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, який пройшов конкурсний відбір, – Олександра Клименка.

Нагадаємо, народного депутата Андрія Костіна призначили новим Генеральним прокурором України. Відповідне рішення ухвалили нардепи вчора під час засідання Верховної Ради.

До вчора Костін займав посаду народного депутата та голова Комітету парламенту з питань правової політики.

Сьогодні, новий генеральний прокурор Андрій Костін призначив очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ним став Олександр Клименко