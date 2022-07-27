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Подоляк пояснив, чому генпрокурором став саме Костін

Тетяна Кушнерик
Сьогодні, 15:05 glavcom.ua
Подоляк пояснив, чому генпрокурором став саме Костін
Радник Банкової про Костіна: «Йому властива професійність, юридична в'їдливість, цілодобова працьовитість у стресових умовах»
фото з відкритих джерел

Новопризначений посадовець – людина компетентна, каже Подоляк

Причиною призначення Андрія Костіна на посаду генерального прокурора є те, що він виявився оптимальним кандидатом, який в досить складному становищі дійсно зможе оптимізувати роботу цього відомства. Про це розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, пише «РБК-Україна».

«Як законодавець та голова профільного комітету він (Костін – ред.) добре розуміє проблеми правоохоронної галузі, а як юрист – має бездоганну репутацію в професійному середовищі», – зазначив Подоляк.

Тобто, за словами радника, ключова опція у новопризначеного генпрокурора, а саме –  професійність – присутня.

«В пана Костіна немає натяку на об’ємну токсичність: про нього добре відгукуються не тільки колеги по сесійній залі, а це важливо, адже саме з парламентом має активно працювати генеральний прокурор з точку зору ситуативної звітності, а й представники країн-партнерів», – підкреслює Подоляк.

І останній, на його думку, серйозний аргумент – це те, що стратегічним напрямом роботи органів прокуратури зараз є процесуальне керівництво розслідуваннями російських воєнних злочинів, правильний збір та належна процесуальна фіксація доказів.

«Це передбачає роботу з європейською юстицією, звернення за міжнародною правовою допомогою. Костін, на мій погляд, абсолютно системний гравець, прагматична людина та «юридичний перфекціоніст». Сьогодні це вкрай важливо – менше голослівного піару, а більше професійної та скрупульозної роботи. До речі, саме ці якості – професійність, юридична в'їдливість, цілодобова працьовитість в стресових умовах – я особисто побачив в пана Костіна в рамках спільної роботи у переговорній групі. Саме тому президент зупинився саме на його кандидатурі», – пояснив Подоляк.

Нагадаємо, сьогодні генеральним прокурором України було призначено Андрія Костіна. Голова правового комітету Верховної Ради займе крісло керівника після звільнення Ірини Венедіктової. Це рішення затвердила Верховна рада 27 липня.

Як відомо, 17 липня президент Володимир Зеленський таки відсторонив від виконання обов'язків генпрокурорку Ірину Венедіктову та голову СБУ Івана Баканова.

Венедіктова прокоментувала своє відсторонення і заявила, що продемонструвала гарні результати роботи.

Теги: Генпрокурор кадрові зміни Андрій Костін

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