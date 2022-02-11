Львівщина: 78-річний пенсіонер забезпечував село марихуаною

Під час обшуку у приміщенні пенсіонера виявили значну кількість наркотиків

Пенсіонеру загрожує до 10 років ув'язнення

В одному із сіл Золочівського району Львівської області пенсіонер займався незаконним збутом канабісу. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Львівської прокуратури.

«Під процесуальним керівництвом прокурорів Золочівської окружної прокуратури повідомлено про підозру мешканцю Золочівщини за фактами незаконного зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів (ч. 2 ст. 307 КК України)», – повідомили у прокуратурі.

Так, за даними слідства, протягом січня 2022 року в одному із сіл Золочівського району пенсіонер займався незаконним збутом особливо небезпечного наркотику – канабісу.

За результатами проведення обшуку за місцем проживання фігуранта виявлено та вилучено значну кількість наркотичної речовини рослинного походження та грошові кошти.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Як повідомили журналістам у прокуратурі, 78-річному пенсіонерові вже висунули офіційні звинувачення, а суд відправив чоловіка під домашній арешт. У разі доведення вини, йому загрожує від шести до десяти років ув'язнення.

Нагадаємо, співробітники Шевченківського управління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури та за силової підтримки бійців полку поліції особливого призначення перекрили канал постачання кокаїну з-за кордону на територію Києва.

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