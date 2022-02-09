СБУ ліквідувала нарколабораторію: щомісяця ділки заробляли мільйон

«Наркобізнес» організували двоє мешканців Дніпра

Служба безпеки України припинила діяльність наркотичної лабораторії на Дніпропетровщині. Щомісяця ділки виготовляли майже на 1 млн гривень психотропних речовин, повідомляє пресслужба СБУ.

За матеріалами слідства, «наркобізнес» організували двоє мешканців Дніпра. Лабораторію із виготовлення психотропу «альфа-PVP» облаштували у приватній будівлі на території одного з міст Дніпропетровщини. Необхідні прекурсори закуповували через заборонені спеціалізовані телеграм-канали.

«Підпільне виробництво ділки «започаткували» наприкінці минулого року. За оцінками фахівців, потужності нарколабораторії дозволяли щотижня виготовляти до 10 кг заборонених речовин. За цінами чорного ринку – це 4 млн грн щомісяця», - йдеться у повідомленні.

Силовики провели п’ять обшуків у нарколабораторії та за адресами мешкання зловмисників.

Там виявлено та вилучено:

майже 20 кг психотропів загальною вартістю за цінами чорного ринку 5 млн грн;

майже 2 тонни вторинної сировини, з якої при повторній переробці можна отримати до 30 кг готового психотропу;

обладнання і тару для виготовлення та фасування;

комп’ютери та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності.

«У рамках кримінального провадження організаторам нарколабораторії повідомлено про підозру за ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ст. 311 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів) Кримінального кодексу України», - кажуть в СБУ.

Триває слідство для встановлення всіх обставин і причетних до протиправної діяльності осіб та притягнення їх до відповідальності.