У Києві двох колишніх поліцейських викрито на збуті наркотиків (фото)

Під час обшуків у колишніх поліцейських були вилучені наркотичні засоби

Організували незаконний бізнес підполковник та майор, які звільнилися з лав поліції у 2020 році

Столичні правоохоронці задокументували та припинили протиправну діяльність двох колишніх співробітників Національної поліції України, які на території Києва здійснювали збут наркотичних засобів. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, двоє колишніх поліцейських (підполковник та майор, які звільнилися з лав поліції у 2020 році) організували бізнес, пов'язаний із незаконним обігом наркотичних речовин. Розрахунки з клієнтами здійснювалися готівкою, а товар передавався з рук в руки.

Із метою документування їхньої злочинної діяльності правоохоронці здійснили у фігурантів оперативну закупку наркотичних засобів – 15 г кокаїну та 100 г метадону на загальну суму $3 тис.

Після отримання висновків експертизи у колишніх поліцейських провели обшуки, в ході яких були вилучені наркотичні засоби, ваги, боєприпаси, зброя, чорнові записи, посвідчення працівників правоохоронних органів, близько 20 паспортів різних країн на ім’я інших осіб, спеціальні технічні засоби для стеження за пересуванням автомобілів, пристрої для проникнення в автомобілі та інші речові докази.

На цей час одній особі повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також готується повідомлення про підозру іншому фігуранту кримінального провадження.

За вчинене зловмисникам загрожує покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомлялося, нещодавно правоохоронці Київщини викрили організоване злочинне угруповання на масштабному виготовленні та збуті амфетаміну.