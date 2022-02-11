У Києві правоохоронці затримали наркодилера: мав товару на 1,5 млн грн

Чоловік доставляв товар особисто на автомобілі

Київські правоохоронці викрили наркодилера, який збував наркотики на автомобілі, у нього вилучено наркотиків на 1,5 млн грн.. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

«33-річний киянин налагодив злочинну діяльність зі збуту наркотичних речовин. Встановлено, що чоловік приймав замовлення через телеграм-бот та доставляв «товар» особисто на автомобілі. У ході реалізації оперативної інформації правоохоронці задокументували злочинну діяльність місцевого жителя та затримали його у порядку ст. 208 КПК України», – йдеться у повідомленні.

У ході проведення обшуку в автомобілі затриманого виявлено та вилучено близько 300 г амфетаміну, шість марок ЛСД, канабіс, вісім пігулок МДМА, метамфетамін, подрібнений ЛСД, а також грошові кошти.

Окрім того проведено обшук за місцем проживання чоловіка та вилучено 1500 пакетів з метадоном, загальною вагою близько 2 кг, вісім пакетів з канабісом, 33 пакета з амфетаміном, солі PVP, пігулки МДМА, приладдя та засоби для фасування, електронні ваги та грошові кошти. Вартість вилучених наркотичних засобів та психотропних речовин становить близько 1,5 млн гривень.

Усі вилучені наркотичні засоби та психотропні речовини направлено до Київського НДЕКЦ на експертизу. Наразі вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, співробітники Шевченківського управління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури та за силової підтримки бійців полку поліції особливого призначення перекрили канал постачання кокаїну з-за кордону на територію Києва.

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