На Вінниччині родина відкрила незвичний для села бізнес (фото)

Підприємлива родина відкрила швейний цех у колишньому магазині

У Моївці Могилів-Подільського району Вінниччини жителі взялися за незвичний бізнес на селі. Родина Вівдичів шиють постільну білизну та банні рушники. А на роботу до себе взяли сусідську майстриню-самоучку, повідомляє «Вінниця.info».

Сімейну справу тут готуються розширити до повномасштабного цеху з великим штатом. А запрошувати на роботу будуть лише місцеве населення, аби відроджувати життя свого населеного пункту. Також мріють вийти на міжнародний ринок. Поки замовлення отримують здебільшого з Вінниччини й деяких регіонів України.

«У середині 2020 року, ми з родиною придбали приміщення колишнього магазину, що стоїть у центрі нашого села. До цього, приміщення років десять пустувало. Коли його брали, то й гадки не мали, що будемо з ним робити. Відкривати ще один магазин, подумали – нерентабельно. Вже є. Й зійшлися на тому, що можемо шити. Шити постільну білизну. Придбали за п’ять тис. швейну машинку, практично самостійно змайстрували розкрійний стіл. І пішло діло поступово», – розповідає Олександр Вівдич.

А далі Олександр із дружиною Ольгою та матір’ю Марією Семенівною почали подавати свою бізнес-ідею на обласні гранти по підтримці стартапів.

«Тепер фактично маємо чотири швейних машинки. Запросили та офіційно влаштували на роботу мешканку нашого села. Іванка, вона молода і перспективна майстриня. Сама навчилася шити, і у неї це дуже гарно виходить. Плануємо у майбутньому запрошувати на роботу й інших наших жителів. Мріємо про повноцінний виробничий цех. Мріємо, що у нашій Маївці зможемо організувати підприємство, яке допоможе розвитку нашого села. Щоб люди мали зарплатню, бюджет поповнювався. Щоб люди не шукали заробітків деінде. І не виїжджали світ за очі, а були біля своїх рідних поряд», – продовжує пан Олександр.

Він також зауважує, наразі приймають замовлення із різних районів Вінниччини. Проте вже 40% і з України.

До слова, у селі Стіна Томашпільського району Вінницької області діє унікальний екологічний дизайнерський проєкт. Місцеві майстрині перетворюють старий одяг на килими.

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