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    На Вінниччині родина відкрила незвичний для села бізнес (фото)

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    Родина розвиває бізнес, аби селяни мали робочі місця - На Вінниччині родина відкрила незвичний для села бізнес (фото)
    Родина розвиває бізнес, аби селяни мали робочі місця
    фото: vinnitsa.info

    Підприємлива родина відкрила швейний цех у колишньому магазині

    У Моївці Могилів-Подільського району Вінниччини жителі взялися за незвичний бізнес на селі. Родина Вівдичів шиють постільну білизну та банні рушники. А на роботу до себе взяли сусідську майстриню-самоучку, повідомляє «Вінниця.info».

    Сімейну справу тут готуються розширити до повномасштабного цеху з великим штатом. А запрошувати на роботу будуть лише місцеве населення, аби відроджувати життя свого населеного пункту. Також мріють вийти на міжнародний ринок. Поки замовлення отримують здебільшого з Вінниччини й деяких регіонів України.

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    На Вінниччині родина відкрила незвичний для села бізнес (фото)
    На Вінниччині родина відкрила незвичний для села бізнес (фото)
    На Вінниччині родина відкрила незвичний для села бізнес (фото)
    На Вінниччині родина відкрила незвичний для села бізнес (фото)
    На Вінниччині родина відкрила незвичний для села бізнес (фото)
    На Вінниччині родина відкрила незвичний для села бізнес (фото)
    фото: vinnitsa.info

    «У середині 2020 року, ми з родиною придбали приміщення колишнього магазину, що стоїть у центрі нашого села. До цього, приміщення років десять пустувало. Коли його брали, то й гадки не мали, що будемо з ним робити. Відкривати ще один магазин, подумали – нерентабельно. Вже є. Й зійшлися на тому, що можемо шити. Шити постільну білизну. Придбали за п’ять тис. швейну машинку, практично самостійно змайстрували розкрійний стіл. І пішло діло поступово», – розповідає Олександр Вівдич.

    А далі Олександр із дружиною Ольгою та матір’ю Марією Семенівною почали подавати свою бізнес-ідею на обласні гранти по підтримці стартапів.

    «Тепер фактично маємо чотири швейних машинки. Запросили та офіційно влаштували на роботу мешканку нашого села. Іванка, вона молода і перспективна майстриня. Сама навчилася шити, і у неї це дуже гарно виходить. Плануємо у майбутньому запрошувати на роботу й інших наших жителів. Мріємо про повноцінний виробничий цех. Мріємо, що у нашій Маївці зможемо організувати підприємство, яке допоможе розвитку нашого села. Щоб люди мали зарплатню, бюджет поповнювався. Щоб люди не шукали заробітків деінде. І не виїжджали світ за очі, а були біля своїх рідних поряд», – продовжує пан Олександр.

    Він також зауважує, наразі приймають замовлення із різних районів Вінниччини. Проте вже 40% і з України.

    До слова, у селі Стіна Томашпільського району Вінницької області діє унікальний екологічний дизайнерський проєкт. Місцеві майстрині перетворюють старий одяг на килими.

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    Теги: бюджет бізнес ринок Вінниччина село магазин населення
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    На Вінниччині родина відкрила незвичний для села бізнес (фото)