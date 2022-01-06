Поліція перекрила канал постачання кокаїну з-за кордону до Києва (фото, відео)

Щомісячний прибуток наркоділків становив близько 2 млн грн

Співробітники Шевченківського управління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури та за силової підтримки бійців полку поліції особливого призначення перекрили канал постачання кокаїну з-за кордону на територію Києва. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

За цінами «чорного ринку» вартість вилучених наркотиків становить 4 млн грн.

«Ми з’ясували, що постачальник наркотиків – 27-річний уродженець Закарпаття, який останні три роки проживав за кордоном, звідки й відправляв кокаїн до України. Крім того, до злочинної групи входили організатор, його співмешканка та двоє збувачів. Отриманий «товар» зловмисники реалізовували у різних районах столиці. Ми провели вісім санкціонованих та три невідкладних обшуки в осіб, причетних до збуту кокаїну у місті Києві. У ході слідчих дій за місцями мешкання та в автомобілях затриманих виявили та вилучили понад 1 кг розфасованого кокаїну, підготовленого до продажу, 20 тис. грн, $10 тис., мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи», – розповів начальник відділу поліції №2 Шевченківського управління поліції Олександр Дибов.

Щомісячний «прибуток» від наркобізнесу становив близько 2 млн грн.

Постачальника та чотирьох наркоділків затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – мешканці столиці, 1985, 1994 та 1997 років народження та уродженець Дніпропетровщини, 1979 року народження.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури Києва слідчі оголосили затриманим про підозру. Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

У рамках кримінального провадження тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочину.

Як повідомлялося, у грудні 2021 року правоохоронці викрили злочинну діяльність осіб, які збували наркотичні речовини на території Києва та Одеси. Щомісячна виручка за збут наркотичних засобів становила понад 1 млн грн