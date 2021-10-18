У Росії знову стрілянина у школі: підліток прийшов мститися однокласниці

Учень прийшов «розправитися» з однокласницею, яка його ображала

Учень шостого класу відкрив стрілянину в школі селища Сарс на півдні Пермського краю, що в РФ. За даними поліції, дитина вистрілила двічі – в стелю та стіну, передає «Інтерфакс» з посиланням на джерела на місці події.

Про жертви не повідомляється.

12-річного підлітка затримали. Він встиг два рази вистрілити з карабіна «Сайга».

Під час того, що сталося, поблизу була тільки вахтерка, вона не постраждала, повідомляє джерело агентства.

Пізніше в регіональному главку МВС підтвердили інформацію про те, що трапилося. Підлітка затримали, поліція з'ясовує, де дістав зброю.

Під час стрілянини учень викрикував фразу «У мене вселився Бог!», повідомили співрозмовники Telegram-каналу Baza.

За інформацією джерела, школяра заспокоїла директор.

«Після затримання учень зізнався, що прийшов у школу зі зброєю, щоб «розправитися з однієї конкретною дівчинкою, яка його сильно ображала», – пише Baza.

Батько підлітка розповів, що розмовляв з сином по кілька разів на день, проте останнім часом дитина стала неохоче спілкуватися, а напередодні він і зовсім не зміг до нього додзвонитися.

За його словами, він купив синові комп'ютер, щоб той сидів удома та нікуди не ходив і любив грати в «Танки».

Крім цього, чоловік припустив, як його мисливська рушниця могла потрапити в руки до сина. Він уточнив, що у дитини не було доступу до сейфа, де лежала рушниця.

«Але він міг побачити, куди я ховав ключі [від сейфа]», – уточнив батько хлопця.

Раніше у Пермі суд заарештував на два місяці 18-річного Тимура Бекмансурова, який влаштував стрілянину в Пермському державному національному дослідницькому університеті. Також йому ампутували ногу вище коліна через пошкодження судинного пучка – одне з вогнепальних поранень при затриманні припало на стегно.

До слова, за інформацією ЗМІ, батько пермського стрільця Бекмансурова виявився бойовиком «Л/ДНР».