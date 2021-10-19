Заарештовано молодика, який стріляв у ресторані на Хрещатику

У ресторані виник конфлікт, у ході якого відвідувач вистрелив охоронцю в живіт

Столичні слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом хуліганських дій у ресторані на Хрещатику. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Так, днями до поліції Києва надійшло повідомлення про те, що у закладі харчування на вулиці Хрещатик у співробітника вистрелив невідомий. Негайно на місце події прибули екіпажі патрульної поліції, слідчо-оперативна група та лікарі.

Правоохоронці з’ясували, що травми 33-річний потерпілий отримав під час конфлікту з відвідувачем.

«Незнайомець нецензурно висловлювався у бік охоронця, а після дістав пістолет та вистрелив йому у живіт. Потерпілого доставили до лікарні, а 29-річного правопорушника за скоєння хуліганських дій ми затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», – розповів заступник начальника відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Євген Болюбаш.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Слідчі повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. За скоєне зловмиснику загрожує до семи років ув’язнення.

Нагадаємо, у ніч на 15 жовтня біля одного з барів у центрі Києва сталася бійка, під час якої один з учасників відкрив стрілянину. Все сталося близько 1:40 в будинку на вул. Хрещатик, 44. Там розташований один з популярних столичних барів «Диктат».

Також у ніч на п'ятницю, 15 жовтня, в Дніпровському районі Києва невідомі зі зброєю напали на маршрутку №555 та автомобіль BMW.