Мешканець Житомирщини убив батька, а потім дивом не скалічив доньок, коли втікав (фото, відео)

Тіло батька зловмисник заховав, а тоді тікав з дітьми

30 липня до поліції Житомирщини надійшло повідомлення про смерть від отриманих тілесних ушкоджень 49-річного чоловіка. Під час перевірки обставин поліцейські встановили причетність до нанесення травм сина загиблого. Утікаючи з місця вбивства батька, чоловік ще й ризикував життям двох своїх донечок, учинивши ДТП. Поліцейські взяли його під варту. Про це інформує поліція Житомирщини.

На місці події поліцейські слідчо-оперативної групи відділу поліції №1 Житомирського РУП виявили тіло чоловіка, приховане у городині за господарськими будівлями в одному з обійсть села. Під час попереднього огляду сумнівів щодо насильницької смерті загиблого майже не було.

«Поліцейські розпочали першочергові дії для встановлення обставин вбивства, – розповідає начальник відділу поліції №1 Володимир Богатков. – На момент нашого прибуття в обійсті знаходився старший з синів загиблого (з явними ознаками алкогольного сп’яніння) та двоє його донечок, віком 8 та 7 років. Також підійшов й молодший брат, житель цього ж села, який трохи прояснив ситуацію».

Так, поліцейські з’ясували, що уранці, після 4 години, до будинку чоловіка прибігли племінниці й розповіли, що їх батько учинив ДТП у селі. Дівчатка теж були у машині, що потрапила у пригоду, й отримали забої. Чоловік знайшов старшого брата на одній з вулиць села, нетверезого та біля розбитого автомобіля.

Згодом він відвів малих до оселі своїх батьків, де проживає також і старший брат, і там дізнався від дітей, що дідусь чомусь спить на городі.

Чоловік і виявив тіло батька поміж городини. Нині висновок судово-медичної експертизи засвідчив його насильницьку смерть. За підозрою у нанесення тілесних ушкоджень затримали 27-річного сина загиблого.

Поліцейські встановили, що у будинку знаходились батько та син, а під їх наглядом – двоє дітей останнього. Мама дівчаток проживає в іншій громаді (оскільки розлучена) і привезла дітей тимчасово у гості на прохання бабусі, яка цього дня була на добовому чергуванні на роботі.

Звечора між чоловіками, які перед цим випивали, виник конфлікт, що перейшов у бійку. В якийсь з моментів старший і отримав смертельні травми, а молодший намагався приховати його тіло у городині. Потім забрав дітей та поїхав з обійстя. Вправності кермування автомобілем вистачило лише на кількасот метрів, потому чоловік в’їхав в електроопору.

За скоєння вбивства йому загрожує позбавлення волі на термін до 15 років.

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